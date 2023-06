Sciolti ed ellyzzati: Articolo Uno scompare e confluisce nel Pd della Schlein. Non sussistevano più motivi di dissenso

Ecco la cronaca dell’assessore Lanfranco de Franco, schleiniano della prima ora e fortemente indiziato di essere tra i papabili alla carica del successore di Luca Vecchi:

“Ieri e oggi (sabato 10 e domenica 11, ndr) a Napoli abbiamo fatto una cosa quasi rivoluzionaria per la sinistra in Italia: ci siamo ricongiunti, sciogliendo Articolo Uno e superando anche formalmente la scissione dopo il passaggio politico che era già avvenuto a gennaio con il manifesto dei valori PD e l’adesione al congresso.

Una storia collettiva di 6 anni in cui con tutti i limiti e gli errori abbiamo cercato di rimanere coerenti con i nostri valori, come stiamo continuando a fare da qualche mese nel PD di Elly Schlein e come abbiamo fatto oggi accanto ai lavoratori ex Whirpool.

Grazie a tutti i compagni di viaggio di questi anni, dai semplici iscritti ai militanti, dai dipendenti ai dirigenti nazionali fino al nostro segretario Roberto Speranza e a Pierluigi Bersani che oggi ha comunicato la sua iscrizione al PD “in libertà e da semplice iscritto”.

E ora proseguiamo insieme a fare “la nostra parte” perché come disse Enrico Berlinguer, di cui oggi ricorre il trentanovesimo anniversario della scomparsa, “ci si salva e si va avanti se si agisce insieme e non solo uno per uno”.