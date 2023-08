Scene di ordinario terrorismo russo in Ucraina. Putin continua a bombardare i civili senza pietà

Ragazzo cerca di mettere in salvo la fidanzata ferita dopo che un missile russo ha centrato la sua casa a Pokrovsk. Il bombardamento degli edifici residenziali a Pokrovsk di ieri (martedì 8 agosto) ha ucciso 9 civili e causato più di 100 feriti. Il bombardamento missilistico è stato doppio. Pochi minuti dopo avere centrato le case col primo missile, i Russi, con una tecnica più volte utilizzata anche in Siria, hanno colpito lo stesso punto con un altro missile per uccidere anche i soccorritori. Come sempre i Russi hanno giustificato il brutale attacco inventandosi di sana pianta un obiettivo militare inesistente, cioè un presunto “centro direzionale nemico”. In realtà è sempre e solo puro terrorismo .