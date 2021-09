Sazi e vaccinati

L’Emilia-Romagna ha raggiunto il 71,6% di copertura (2.877.703) con il ciclo vaccinale completato, l’81,4% con una dose. Sono i numeri della campagna aggiornati dall’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini.

Per le prime dosi “mancano 746mila persone, a cui rivolgiamo un accorato appello perché prendano l’iniziativa di vaccinarsi. O prenotandosi oppure recandosi agli ormai innumerevoli punti vaccinali on the road, nelle piazze, nelle sagre, nelle feste, nei luoghi di aggregazione dove ormai basta presentarsi”, ha detto.

Le prenotazioni da oggi a fine settembre sono quasi 62mila e “anche a queste persone rivolgo l’appello di considerare l’anticipo della prenotazione”. “Siamo ormai stabilmente tra le prime regioni in Italia per numero di vaccinati in proporzione alla popolazione. Non mancano le dosi e si conferma una buona copertura per ogni fascia d’età”, ha aggiunto.

(ANSA).