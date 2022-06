Santo subito!

Hanno visto ottimi riscontri, in termini di partecipazione e apprezzamento per l’intrattenimento offerto, le prime due serate di “Aspettando l’Arena” organizzate dall’Associazione Ristoratori Reggiani in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia, per coinvolgere tutta la città, e in particolare le attività del centro storico, nell’attesa dei due principali eventi musicali dell’estate reggiana alla RCF Arena. Dopo lo straordinario successo del concerto di Luciano Ligabue il 4 giugno, ora si replica in vista di “Una, nessuna, centomila”, che sabato 11 giugno porterà all’Arena le 7 artiste donne protagoniste del panorama musicale italiano. Le serate di Aspettando l’Arena tornano dunque giovedì 9 e venerdì 10 giugno, dalle 19 alle 24, con gli eventi principali in Piazza San Prospero e in Piazza Fontanesi, dove ci saranno musica live e DJ Set. In Piazza San Prospero ci sarà una proposta dedicata alla club music. In piazza Fontanesi invece torneranno le esibizioni live di band jazz, groove e funk, in particolare La Boutique dello Swing il 9 giugno, e Atopos il 10 giugno.

Ulteriori occasioni di intrattenimento e divertimento saranno proposte anche negli altri luoghi più frequentati del centro: Piazza XXIV Maggio, Via del Guazzatoio, Via San Carlo, Via del Carbone, Via Squadroni, Piazza Scapinelli, Via Don Andreoli, Via Guasco, Via Crispi, Galleria Cavour, Via Monzermone, sempre promosse dagli operatori aderenti all’Associazione Ristoratori Reggiani in collaborazione con il Comune – Assessorato alla Valorizzazione del centro storico. Per il programma completo è possibile visitare il sito www.aspettandolarena.it.

L’idea alla base delle serate è di cogliere le attività proposte all’Arena Eventi Reggio Emilia come un’opportunità anche per il centro di Reggio, visto che arriveranno a Reggio migliaia di persone che potrebbero anche pernottare in città prima dei concerti. Aspettando l’Arena quindi può incentivare il turismo, la scoperta di Reggio, delle sue opportunità culturali e commerciali, mentre per i reggiani saranno momenti per vivere la città in un clima vivace e di sano divertimento.

L’Associazione dei Ristoratori Reggiani nasce nel 2020 con l’obiettivo di mettere assieme tante realtà del mondo della ristorazione reggiano per promuovere la qualità dell’offerta, ma anche valorizzare la città e il territorio, unendo le forze di un comparto che rappresenta un elemento estremamente dinamico e importante per Reggio. Fin dalla nascita l’Associazione ha attivato un canale di dialogo privilegiato con il Comune di Reggio Emilia e anche in questa occasione si fa promotrice di eventi che animeranno il centro in un clima di festa e di attesa per i due grandi concerti che segnano l’inaugurazione della RCF Arena.

Aderiscono all’iniziativa “Aspettando l’Arena”: Borsalino Cafè, Dimmelotu Cocktail & Wine Bar, Fontanesi Caffè, Botte Gaia, Mangiamore, Ugualemadiverso, Rookie, Bistrot Canossa, Populista – Sfizi e Tigelle, Divino, Canale Maestro, Bubino Bistrot, Lambruscheria Bolle Quadre, Bottega 39 Italian Tapas & Cocktails, Vineria delle Legna, Cartoleria Minerva, La Buteiga – Taglieri e Bicchieri, Jigger Spiriti & Cucina, Dimondi Osteria Emiliana, Cacio e Pepe, Cadauno, Dai Leoni Ristorante Pizzeria, Terme del Colesterolo, Groucho Miscele Alcoliche, Piccola Bidoneria, Guascone Vermuteria, Dannison’s Beer House, Herbe – Food & Drink Vegetale, Spumanteria all’Opera, Rebell, The Craftsman, La Gargotta del Popol Giost, Macramè Food & Drink.