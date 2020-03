Sani subito

Il sindaco Vecchi chiude nel fine settimana tre parchi cittadini: quello delle Paulonie (via Paradisi), del Cervi (via Panciroli) e il Santa Maria (dietro la questura). “Non possiamo però pensare di concentrare tutte le forze dell’ordine in un paio di parchi – ha detto ad una tv locale – sperando che venga rispettata l’ordinanza. Per fortuna siamo in democrazia, ma quando sei in democrazia e non in dittatura e ti trovi costretto a cancellare o quasi la libertà delle persone, la cosa si fa più complicata…”.

Per convincere gli ultimi reggiani irresponsabili, da ieri e nei prossimi giorni alcune pattuglie della Municipale pattugliano il parco delle Caprette e altre zone con i megafoni, ricordando alle persone di non fare assembramenti.

Un’altra misura molto richiesta dai cittadini e adottata dal sindaco è la sanificazione di alcuni luoghi pubblici. Da oggi Iren inizierà una turnazione straordinaria in centro storico e nei quartieri della città, oltre che in alcuni punti sensibili come le fermate degli autobus. La pulizia sarà effettuata con quei furgoncini che solitamente passano due volte alla settimana, dotati di compressori che spareranno una soluzione per disinfettare muri e strade.