San Sebastiano aiutaci tu

Alla fine del primo mese del nuovo anno si celebra la Festa di San Sebastiano, che ricorre precisamente il 20 gennaio, patrono della Polizia locale. Anche quest’anno, dopo esserci lasciati da poco alle spalle il 2021, in quest’occasione il corpo di Polizia locale di Reggio Emilia ha illustrato il bilancio delle attività svolte nell’anno appena concluso. Protagonista di molte attività di vigilanza è infatti, da ormai due anni, l’emergenza sanitaria data dalla pandemia di Covid-19 iniziata nel 2020.

Per citare alcuni dati risultati dal bilancio, sono state 38.576 le richieste di interventi ricevute nell’anno 2021, e addirittura 8mila quelle di intervento specifico riguardante segnalazioni o informazioni sulle disposizioni normative da Covid-19. I gruppi di “Controllo di Comunità”, costituiti nel 2017, ad oggi sono arrivati a 32, con 1.130 segnalazioni ed interventi svolti per i gruppi di Controllo. Parlando di numeri nei vari settori, per quanto riguarda la Polizia stradale sono stati 15.978 i servizi di sicurezza stradale svolti nel 2021, con un totale di infrazioni al Codice della Strada accertate di 92.193 di cui 55.241 con apparati fissi e 36.952 accertate direttamente su strada. Sono state 162 le patenti ritirate e 72.795 i punti decurtati dalle patenti. Risultano invece 1.945 gli interventi per incidenti stradali. Tra i sinistri rilevati sono 76, con 19 penali, quelli che riguardano conducenti cosiddetti “Pirati della strada”, che si sono dati alla fuga dopo l’incidente e, grazie alle indagini svolte, sono stati individuati e sottoposti alle relative sanzioni di legge.

I controlli svolti in materia di commercio dalla Polizia amministrativa risultano essere 2.817 e si contano 11.151 controlli sulle persone per il Covid-19, con ben 339 sanzioni normative per il virus, fino a 24.971 servizi in totale per la sicurezza urbana.

Nel campo dell’attività di educazione stradale il 2021, pur con le difficoltà legate alla pandemia, ha visto il Corpo di Polizia locale portare nelle scuole l’educazione stradale incentrata sulla mobilità innovativa ed ecologica, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico provinciale e gli Assessorati alla Mobilità e all’Istruzione del Comune di Reggio Emilia.

Anche nel 2021 le attività della Protezione Civile comunale sono state contrassegnate dall’emergenza sanitaria per cui, con ordinanza del Sindaco del Comune di Reggio Emilia, è stato aperto il Centro Operativo Comunale – C.O.C. in data 6 marzo 2020 e tuttora aperto. Il personale e i volontari della Protezione civile sono stati impegnati per le iniziative proposte nella sede del centro e in ogni ulteriore richiesta di coinvolgimento in supporto della popolazione. Il personale è intervenuto in 7 scuole reggiane con attività di prevenzione in materia di protezione civile nell’anno accademico 2021-2022.

“La nostra città riconosce l’eccellenza della Polizia locale che ogni giorno si impegna per la sicurezza, la tutela della legalità e il presidio del territorio – ha dichiarato il sindaco di Reggio Luca Vecchi durante la conferenza stampa -. Con una grande storia alle spalle, la nostra Polizia ha compiuto importanti passi avanti in questi anni, con all’attivo oltre 38mila richieste di intervento in un solo anno, nel 2021. I nostri agenti hanno saputo costruire relazioni di comunità e fiducia con i cittadini grazie all’impegno e al lavoro costante. Dai numeri emerge l’immagine nitida di una città collaborativa. Tra le azioni del 2021 che hanno reso la Polizia locale protagonista della vita della città, vorrei ricordare l’intervento per lo svuotamento delle ex Reggiane, le indagini sulla pista ciclopedonale del Crostolo, teatro di tentativi di stupido e molestie, oltre 11mila richieste di intervento per problematiche legate al Covid e la gestione dei rapporti tra esercenti e clienti della movida. È nostra volontà raggiungere quota 178 per l’organico delle unità complessive, con l’assunzione di altri 25 agenti per corso del prossimo anno”.

“È stata la collaborazione con le altre forze dell’ordine cittadine ad aver caratterizzato l’anno appena trascorso, permettendo il verificarsi di azioni coordinate ed efficaci nei risultati – ha continuato il comandante della Polizia locale Stefano Poma -. È stato forte, purtroppo, l’incremento dei pirati della strada fuggiti dopo aver provocato un incidente: i casi sono raddoppiati. Sono ancora in corso le indagini per quasi una decina di situazioni, mentre per altri 76 episodi i responsabili sono stati individuati e sanzionati. Rilevante anche l’incremento dei conducenti trovati in stato di ebbrezza o sotto l’uso di sostanze stupefacenti”.

“I numeri della relazione 2021 confermano l’attività consistente degli agenti sul territorio. La Polizia locale è fondamentale per la prevenzione e il controllo cittadino”, ha aggiunto l’assessore alla Cultura della Legalità, Nicola Tria.

“La fiducia che la Polizia locale ha saputo meritarsi dai cittadini nei quartieri non è scontata, bensì frutto di grande professionalità – ha concluso l’assessore alla Protezione Civile Lanfranco De Franco -. Competenza, dedizione e passione sono qualità che risaltano nell’impegno della Polizia, tanto nelle azioni di protezione civile quanto per quelle private”.

Durante la conferenza stampa il comandante ha conferito simbolicamente per la Festa di San Sebastiano gli Elogi ad alcuni membri della Polizia locale per attività di servizio in cui si sono distinti per merito personale.

In particolare, all’Assistente scelto Omar Messori per essersi distinto per prontezza e capacità professionale durante un’operazione di sequestro di un allevamento dove ha disarmato la proprietaria dello stesso che, armata di coltello, ha tentato atti di autolesionismo; all’Assistente capo Roberto Terriccio e all’Assistente Daniela Casali per coraggio e abilità, per aver affrontato un cane aggressivo che aveva ferito una bambina in un edificio; all’Assistente scelto Alex Giusti, all’Assistente scelto Ramona Bacchiega, all’Agente Marco Milanino Cerullo, al Sovraintendente Paolo Paterlini, all’Assistente Niccolò Baldini, all’Ispettore Silvio Cameriero per intuito e capacità professionale, per essere intervenuti all’interno del Polo scolastico Kennedy e aver individuato e catturato alcuni malviventi introdotti con intenti criminosi nell’istituto; all’Assistente Sara Brugnoli e all’Agente Jessica Rossi per capacità professionale e spirito di servizio, meritevoli per aver impedito fuori servizio un furto con destrezza ai danni di una cittadina e aver fermato le due autrici del reato.