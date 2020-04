Saggi per la ripresa

Un comitato di ‘saggi’ di cui potrebbero far parte anche Romano Prodi e l’ex ministro e presidente Istat Enrico Giovannini, per immaginare come sarà la ripresa economica in Emilia-Romagna dopo l’emergenza Coronavirus. E’ l’idea su cui sta lavorando il presidente della Regione Stefano Bonaccini: nei giorni scorsi ne ha parlato con il Professore, che gli avrebbe dato una disponibilità.

Al momento tempi e modi non sono ancora definiti e quindi Prodi non fa nessuna dichiarazione in merito, anche se da persone a lui vicine si fa notare che non è la prima volta che con Bonaccini si sentono e che l’ex premier, come sempre è stato, è disponibile a dare il suo contributo quando le istituzioni glielo hanno chiesto.