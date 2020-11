Rosso sarà lei

La Regione Emilia-Romagna assume un’ordinanza con nuove misure per evitare gli assembramenti. Lo ha annunciato il presidente della Regione Stefano Bonaccini, che ha sentito anche i presidenti del Veneto e del Friuli Venezia Giulia e il ministro Speranza “per arrivare a ordinanze regionali il più possibile concordate.

L’obiettivo di tutti è quello di fermare il contagio e invertire la curva pandemica”, ha detto Bonaccini.

Anche se l’Emilia-Romagna rimane, attualmente, in zona gialla, la Regione vara una stretta anche perché è un’area dove, secondo l’Istituto superiore di sanità, sarebbero state opportune misure più stringenti rispetto a quelle attualmente in vigore. Al momento, tuttavia, dal ministero della Salute non è prevista nessuna nuova ordinanza, quindi l’Emilia-Romagna è destinata a rimanere nella zona gialla almeno fino al prossimo monitoraggio.