Robin Hood e Guglielmo Tell gli fanno un baffo. Il super arciere Ferruccio Berti risponde solo in video

Andrea Canova intervista Ferruccio Berti

Interviste per far conoscere qualcuno a qualcun altro, come se due sconosciuti si incontrassero per la prima volta. L’intervistato ha la più assoluta libertà di dire o non dire ciò che vuole di se stesso. In queste interviste non si cerca il clamore, il gossip, lo shock.

Si tratta di interviste scritte dall’intervistato, dunque non orali, per ovviare al brutto costume italiano di “modificare” il detto dell’intervistato, a volte con scopi non ben chiari, o fin troppo.

Ferruccio Berti è un grandissimo arciere, molto di più di Robin Hood o della mela leggendaria di Gugliemo Tell, un arciere che nella sua carriera ha vinto tutto ciò che si poteva vincere in questo sport. Ma Berti è anche un grande educatore perché da anni, sia sul campo sia attraverso il suo canale YouTube, insegna e divulga l’arte marziale del tiro con l’arco.

Originale quale è, Berti ha svolto il compito dell’intervista nella forma che gli è più consona, il video. Di seguito le domande a cui ha risposto, buona visione:

– Chi è Ferruccio Berti?

– Che tipo di formazione hai? Studi, letture, mentori. Che lavoro fai?

– Che cos’è un arco?

– Che cosa significa, per la mente, essere un arciere?

– Qual è il tuo più grande sogno?

– Qual è la tua più grande paura?

– Che cosa vorresti lasciare dopo la tua morte?

Ferruccio Berti, nato a Torino il 4 ottobre 1953, risiede a Bosconero. L’avvicinamento al tiro con l’arco avviene nel 1992: accompagnando ad una prova di tiro uno dei suoi figli. Affascinato dalla disciplina decide di iscriversi ad un corso di tiro con l’arco, presso una compagnia arcieristica del torinese. Il debutto agonistico è del 1996 nella specialità arco olimpico. Successivamente si dedicherà alla specialità arco nudo, portando i colori dell’Italia in competizioni a livello mondiale. Ha fatto parte della Nazionale Italiana di Tiro con l’arco specialità Tiro di Campagna, ed ha anche vestito la maglia della Nazionale Italiana di Tiro con l’arco specialità 3D. A completamento della sua formazione e nell’ottica della promozione ha conseguito la specializzazione per la docenza tecnica come Istruttore di secondo livello ed Allenatore Nazionale Fitarco. Si dedica incessantemente all’attività agonistica, partecipando ad eventi nazionali ed esteri. Rappresentante degli atleti a livello regionale, promuove il tiro con l’arco presso il Comitato Piemontese Fitarco. La sua competenza e professionalità lo porta ad essere cronista di eventi per la RAI (Rai Sport). Nel 2016 entra a far parte della società Compagnia Arcieri di Volpiano. Tra i suoi Hobbies: fotografia, computer, elettronica, radiotecnica.

Medagliere

3 titoli mondiali IFAA

4 titoli europei IFAA

3 titoli Italiani Fiarc

41 titoli Italiani Fitarco di cui 9 assoluti

102 titoli regionali

(550 gare vinte in carriera)

Record

Detentore di 4 record mondiali

Detentore di 4 record europei

Detentore di 8 record nazionali

Palmares

World Archery (Denominata “FITA” (Fédération Internationale de Tir à l’Arc) sino al 2011):

2014: Campionato del Mondo Field, Zagabria (Croazia). 20º classificato

2014: Campionato Europeo 3D, Tallin (Estonia). 16º classificato

2013: Campionato del Mondo 3D, Sassari (Italia). 9º classificato

2012: Campionato del Mondo Hunter & Field Val d’Isere (Francia). 21º classificato

2012: Campionato Europeo 3D, (TraKoscan). 11º classificato

2011: Campionato del Mondo 3D (Donnhersbach). 4º classificato

2011: Campionato Europeo Hunter & Field, Montevarchi). 10º classificato

2010: Campionato Europeo 3D, Sassari). 10º classificato

2009: Campionato del Mondo 3D, Latina). 5º classificato

2008: Campionato Europeo 3D, Punta Umbría). 1º classificato (ORO, campione europeo)

2007: Campionato del Mondo 3D, (Sopron). 17º classificato

2006: Campionato del Mondo Hunter & Field, Goteborg). 8º classificato

IFAA International Field Archery Association:

2021: Campionato Europeo 3D, Maribor (Slovenia). 5° classificato Arco Nudo senior maschile

2021: Campionato Europeo Hunter & Field, Porec (Croazia). 19° classificato Arco Nudo senior maschile

2018: Campionato Europeo Indoor (EIAC 2018), Budapest. 1º classificato (ORO, campione europeo)

2017: Campionato Mondiale Bowhunter (WBHC 2017), Firenze). 1º classificato (ORO, campione mondiale)

2017: Campionato Mondiale Indoor (WIAC 2017), Cheile Grădiștei (Romania). 1º classificato (ORO, campione mondiale)

2016: Campionato Europeo Bowhunter (EBHC 2016), Saalbach Hinterglemm (Austria). 1º classificato (ORO, campione europeo)

2014: Campionato Europeo Indoor, San Marino (San Marino). 1º classificato (ORO, campione europeo)

Onorificenze

Medaglia d’argento al Valore Atletico

Medaglie di bronzo al Valore Atletico

