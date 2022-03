Rivalta unita per la pace, cioè con l’Ucraina. Finalmente iniziative unitarie di buon senso senza tanti distinguo

L’esempio viene pur sempre da Reggio o meglio da una frazione. Rivalta nello specifico dove anche i contenuti sono stati associati ai simboli corretti. Venerdì 4 marzo dalle 17.30 alle 20 nella piazza centrale del paese si terrà una fiaccolata per l’Ucraina, pacifica e pacifista come ha da essere ma anche con le corrette diciture perché le parole in questi casi son macigni: “La pace è l’unica strada possibile per l’umanità” ma anche “Solidarietà al popolo Ucraino aggredito dai Russi”.

Quando le cose si fanno “cum grano salis”, naturalmente e quasi fisiologicamente tutti aderiscono dall’Anpi alla Parrocchia.