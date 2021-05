Ritorno al passato: la Reggiana ri-retrocede in C dopo un anno maledetto in cadetteria

Con l’ennesima sconfitta, questa volta per 1-2 in casa con la Spal, la Reggiana torna da dove era venuta, in serie C ad una giornata dal termine. La prossima partita, a Vicenza, avrà dunque solo un valore statistico.

Una stagione partita con una promozione in B e la città entusiasta della ritrovata cadetteria calcistica poi una serie di errori societari, tecnici e pallonari, oltre ad una notevole dose di sfortuna e una bella mole di errori arbitrali a sfavore, hanno condannato i granata alla retrocessione.

Dopo la partita con la Spal, mister Massimiliano Alvini, ha annunciato il suo addio ai colori reggiani.