Ritorno a Palazzo Sartoretti

Dopo nove anni nella sede provvisoria della Scuola Umbertina, la biblioteca di Reggiolo “Giorgio Ambrosoli” riapre a Palazzo Sartoretti. Da martedì 23 novembre, gli utenti potranno accedere alle sale di consultazione e disporre del patrimonio librario e digitale comunale.

Alla biblioteca, distribuita su 12 stanze, si potrà accedere dallo scalone principale di Palazzo Sartoretti il martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 15 alle ore 19, il venerdì dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 15 alle ore 19 e, infine, il sabato dalle ore 10 alle 13. L’accesso è possibile solo con certificato verde Covid-19, certificato di avvenuta guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2, test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo. Le disposizioni sanitarie non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Gli utenti non in possesso di uno dei documenti previsti dal decreto, possono accedere fino al pianerottolo del terzo piano della biblioteca per ritirare materiale precedentemente prenotato e/o per la restituzione dei libri, in modo da organizzare il servizio in completa sicurezza. Accanto all’attività bibliotecaria, a fine febbraio 2022 cominceranno i laboratori gestiti da Reggio Children con l’Azienda speciale Servizi Bassa Reggiana grazie al contributo di Comer Industries. Con l’arrivo della bella stagione, a partire dalla prossima primavera, ai lettori sarà poi messo a disposizione il giardino del Palazzo.

“Con questa apertura – spiega il sindaco di Reggiolo Roberto Angeli – le porte di Palazzo Sartoretti abbracciano ancor più la comunità, mettendo a disposizione spazi pubblici e cultura. Siamo certi che in futuro la biblioteca di Palazzo Sartoretti sarà un luogo centrale dove avviare iniziative e progetti culturali in grado di mettere in dialogo i cittadini”.

Per informazioni è possibile contattare la biblioteca ai numeri telefonici 0522 213713 – 3318426129 o via email biblioteca@comune.reggiolo.re.it.