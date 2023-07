Reggio-Melitopol: limpido spiraglio sulla strada delle moderne socialdemocrazie

E’ una scelta di campo netta, precisa, non equivocabile quella del sindaco Luca Vecchi che firmerà un patto di solidarietà con la prospettiva di farlo diventare a breve un “patto di gemellaggio” vero e proprio e di ricostruzione con la città ucraina di Melitopol (dopo l’assurdità della cittadinanza onoraria ad Assange) arrivando così finalmente ad occuparsi di quella “geopolitica” snobbata, a suo stesso modo di dire, ai tempi fortunatamente archiviati del progetto Silk-Faw.

Un messaggio chiaro che cade anche sull’attuale lotta per le investiture, alias le candidature a sindaco, che impazza sulla città, scelta atlantista, europeista, occidentale, liberale e democratica che rintuzzerà vieppiù nei loro ideologizzati antri i neneisti di svariata provenienza ed i pacifisti col culo altrui (perché alcuni, per rispettabili motivi ideologici, peraltro impraticabili davanti ad un assassino seriale come Putin, pacifisti lo sono davvero ed a loro, dai quali dissentiamo, va il nostro rispetto ma molti altri nascondono dietro un finto pacifismo un vero antiamericanismo o peggio, neanche troppo velatamente, simpatie per l’Urss che fu), così frizzanti all’inizio dell’invasione russa, un anno e mezzo fa, e vieppiù rarefattisi mano a mano la follia putiniana si svelava, bombardamenti e massacri facendo, al mondo intero, con rare e ben individuabili eccezioni. Oggi, sostenere ancora le “ragioni” del Cremlino o fare l’occhiolino travagliesco alla più clamorosa delle fake-news propalate via Cremlino, quella del “nazismo degli Ucraini”, è materia di studio ad Oxford nel corso di laurea “Storia dell’imbecillità complottarda e del webetismo codardo”.

Melitopol infatti non è solo ucraina ma è anche una città simbolo della resistenza alla criminalità di Putin: cittadina ancora occupata, con le istituzioni che lavorano in esilio, quella le immagini del cui sindaco-eroe Ivan Fedorov, arrestato dalla soldataglia con un sacchetto in testa mentre aiutava i suoi cittadini, hanno fatto il giro del mondo. Di più, è una città piena di giovani, di iniziative interculturali, con aeroporto, autostrade internazionali, porto, città con industrie leggere, alimentari, meccaniche, con due università, trenta impianti sportivi, e che nel 2019 ha ottenuto il premio “Città educanti” dell’Unesco, diventando una delle 10 città più progressiste al mondo che sviluppano politiche per l’apprendimento permanente.

Reggio, dopo più d’un tentennamento dovuto a motivi di equilibrismo per non scontentare troppo frange di anziani nostalgici che si ostinano a non voler fare i conti con la storia né la realtà e che ancora non mollano la presa del potere locale, si accoda in questo caso limpidamente sulla strada delle moderne socialdemocrazie dell’Ovest europeo. Una piccola, grande vittoria anche di 7per24.