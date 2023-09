Questo weekend tutti alla festa di Via Compagnoni!

Che fare per chi resta a Reggio in questo fine settimana? Cosa offre di interessante la città?

Noi un’idea l’abbiamo. Non serve necessariamente andare a un megaconcerto, cercare di accaparrarsi un posto al convegno con la celebrity della tv o prenotare in un ristorante stellato. E’ possibile passare una serata serena senza spendere troppo (perchè presto arriveranno le bollette da pagare, e saranno dolori…), con musica e buon cibo, anche a Reggio. Ad esempio alla tradizionale festa di Via Compagnoni, popolare e popoloso quartiere della prima periferia.

Si comincia oggi, venerdi 1 settembre alle ore 17.30 presso il parco Acacia Rosa di via Compagnoni, a ridosso della Canalina.

L’Uisp farà giocare i più piccoli a partire dalle 18. Il ventriloquo Dante Cigarini allieterà grandi e piccini con il suo spettacolo a partire dalle 20. Alle 20.30 la Scuola Arcadia di Reggio Emilia suonerà il Boogie Woogie e alle 21.30 gran finale con il concerto del duo “Piutost”. Pastasciutta, erbazzone, gnocco fritto, salumi, lambrusco e bibite per tutta la serata a go go, come se non ci fosse un domani.

Sabato sera 2 settembre si replica alle 20 con la Cena sotto le stelle e alle 21 con lo spettacolo degli “Americarsan”(nella foto).

Spazio anche alla politica, sempre sabato 2 ma alle 18, con la tavola rotonda sulla sanità con varie autorità, come il sindaco Luca Vecchi, il segretario della CGIL Cristian Sesena e l’Assessore regionale Raffaele Donini.

Le due giornate sono organizzate da vari enti e associazioni, come Circolo Fenulli, Auser, SPI-CGIL, ACER e Comune di Reggio Emilia.