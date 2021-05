Quasi un milione

L’arrivo di nuove dosi di vaccino previste per maggio farà fare un ulteriore salto in avanti all’immunizzazione degli emiliano-romagnoli. In trenta giorni, dal 27 aprile al 27 maggio, tra consegne già effettuate e future, arriverà complessivamente oltre un milione di dosi di vaccino in regione.

Dopo la distribuzione alle aziende sanitarie, lo scorso 27 aprile, di 17mila dosi di Moderna e 9.600 di Astrazeneca e il 29 aprile, di 159.120 Pfizer-Biontech, per un totale quindi di 185.720 dosi, da ieri è iniziata la distribuzione di maggio, mese in cui sono previste 843.590 dosi dai quattro diversi produttori: 610.740 di Pfizer-Biontech, 150.600 di Astrazeneca, di recente rinominato Vaxzevria, 70.850 di Moderna e 11.400 di Johnson&Johnson, che a differenza degli altri vaccini richiede una sola dose per l’immunizzazione.

“Confidando nel rispetto degli accordi di distribuzione – ha detto l’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini – questo piano di consegne ci permette di sfruttare appieno la capacità della macchina vaccinale e di far fare un ulteriore passo avanti, davvero significativo, alla campagna di immunizzazione. Con queste consegne supereremo per la fine del mese i 2,5 milioni di dosi inoculate. Il Governo ci ha dato una tabella di marcia che abbiamo già dimostrato di saper rispettare – ha aggiunto Donini – unica condizione indispensabile è appunto la fornitura del giusto quantitativo di dosi. Ora più che mai è importante non abbassare la guardia e continuare ad adottare comportamenti corretti, a maggior ragione in questa fase di riaperture, per non vanificare il grandissimo sforzo fatto in questi mesi proprio nel momento in cui, qui come nel Paese, la campagna accelera”, ha concluso l’assessore.

(ANSA).