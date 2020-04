Qua le chiavi

Il sindaco Luca Vecchi e l’assessore Maria Francesca Sidoli hanno incontrato Federico Riccò (Bottega 39), Simone Gazzotti (Dalla Saraghina), Giovanni Ghirelli (Osteria Magna e Tès), Paolo Croci (Osteria Chilometro Zero) Alex Trivini Bellini (Cirenaica Osteria Pub) e Andrea Innocenti (Ristorante I’Ciripasso) in rappresentanza del gruppo Ristoratori Responsabili Reggio Emilia.

Assieme hanno condiviso la necessità di regole certe nella ripartenza dell’attività di questo settore, particolarmente colpito dalla crisi del Covid 19, a cominciare dalla sicurezza che tutti, ristoratori e clienti, chiedono.

C’è bisogno di uno scatto in avanti del Governo verso le categorie più ferite sul piano economico dalla pandemia: ristoranti, bar, piccola impresa e commercio di vicinato rientrano senz’altro in questa casistica. Il tema di un’iniezione di liquidità su tutto il territorio italiano è uno dei nodi centrali dopo alcuni mesi di cassetti completamente vuoti, così come lo sono misure di incentivazione fiscale di rilevanza nazionale, volte all’abbattimento dei costi d’affitto.

A breve sarà convocato un tavolo di concertazione anche con tutte le associazioni di categoria interessate per concordare una serie di azioni. Su scala locale il Comune farà la propria parte, ragionando di fiscalità e di distese più ampie per consentire il distanziamento e agevolare il riavvio dell’attività in condizioni di assoluta sicurezza. Cercheremo un grande patto coi ristoratori per la ripresa.