Puntuale, come la morte, eccovi il pagellone di Sanremo. Manco a dirlo la cosa peggiore son le canzoni

Chiara Ferragni voto 4. Quindi insomma, il “vestito-non vestito-vedo tutto” stava a significare che le donne hanno il diritto di mostrare il proprio corpo. Bene perbacco. Però hanno anche il dovere di non presentarsi nude sul palco di Sanremo. Una cafonata, senza distinzione di genere.

Le canzoni voto 2. Se Al Bano-Morandi-Ranieri ti fanno capire la differenza tra un cantante e uno che canta, se uno dei motivetti che ti rimane in testa dopo due serate è quello de I Cugini di Campagna, un problema deve pur esserci… Da anni non si assisteva a un Festival così pieno di canzoni anonime e cantanti stonati. Meno male, non avremmo retto a un altro Sanremo guardabile. Tra l’altro, scusate: sono in italiano ‘ste canzoni? Non si capisce niente. A quando i sottotitoli?

Blanco voto 3. Cioè, fateci capire: l’audio non va e lui spacca tutto, anziché fermarsi e chiedere di risolvere il problema, per poi ripetere la canzone. Un po’ come sfasciare la propria auto, anziché chiamare un elettrauto, per risolvere il problema della batteria scarica. Ma a parte questo: Blanco chi?

Fedez voto 5. Un genio della promozione di se stesso, ma già si sapeva. Riesce a far sapere di aver cantato dopo, a fine esibizione, quando si assume la piena responsabilità del testo. Poi lascia stare che non abbiamo nessuna voglia di andarci a recuperare la performance per sentire cosa ha detto, è un problema tutto nostro.

I Pooh voto 3. Esibizione trionfale. Per chi non li ha mai sopportati. Il corrispettivo di Napoli-Juventus 5-1 per un tifoso del Torino.

Il politicamente corretto della conduzione voto 0. E’ tutto bellissimo, sono tutti bravissimi, è tutto interessantissimo, sono tutti simpaticissimi. E ogni sera deve esserci una co-conduttrice donna per le quote rosa. E ogni sera di qualcosa di serio bisogna parlare con un monologo. Amadeus e Gianni Morandi non sono democristiani solo perché la Democrazia Cristiana non esiste più. Roba che al confronto Pippo Baudo e Mike Bongiorno erano paladini del pensiero controcorrente.

Angelo Duro voto 4. Eccolo il politicamente scorretto, secondo Amadeus, presentato come un comico (ma non era un inviato de Le Iene?) in grado di far tremare la platea dell’Ariston, uno che si scaglia contro l’omologazione e utilizza come intercalare la parolaccia, per strappare mezza risata in più, omologandosi quindi al 90% dei comici. Fantastico.

Gianluca Grignani senza voto. E’ l’amico al quale nessuno ha il coraggio di dire fermati, basta così. Non ce la sentiamo di ironizzarci su, non sembra ma pure noi abbiamo una coscienza. Però sarebbe bello capire quando è iniziata la trasformazione fisica in Franco Califano. E soprattutto perché.

Elodie voto 5. Bravissima. Sì, ma come attrice nel film “Ti mangio il cuore”.

“Brividi” voto 2. Un anno fa “Brividi” non l’avevamo capita (si dice sempre così, quando una canzone fa venire sonno ma tutti dicono che è bellissima); riascoltata l’altra sera, martirizzata e gorgheggiata dai due interpreti, l’abbiamo finalmente capita: la canzone vincitrice a Sanremo 2022 è proprio brutta. Chiedete scusa a “Fiumi di parole” dei Jalisse.

Il vincitore annunciato Marco Mengoni voto 4. La sua canzone non l’abbiamo capita (si dice sempre così quando… vedi “Brividi”).

Francesca Fagnani voto 4. No, dai, scherzi a parte: chi è? Perché dovremmo conoscerla? Perché parla come Sabrina Ferrilli? E’ una sua imitatrice?

I Modà voto 5. Mancavano da 10 anni al Festival. Ragazzi, mantenere le tradizioni, prossima volta fra altri 10 anni, grazie.

La sala stampa voto 2. Dando un’occhiata alla classifica delle prime due serate: in sala stampa votano a caso, giusto?