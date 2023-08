Proteste a Coviolo: ”Troppo caos e baccano a Villa Levi”

Un paio di anni fa Villa Levi si era piazzata al 36esimo posto a livello nazionale nei luoghi del FAI da salvare, ma forse chi aveva promosso la campagna per valorizzare la Villa non immaginava che la seicentesca costruzione tra Rivalta e Coviolo sarebbe diventata una specie di disco-birreria notturna a cielo aperto per il divertimento di massa a buon mercato. Numerosi abitanti di Coviolo e Rivalta stanno infatti per lanciare una raccolta di firme contro l’utilizzo serale e notturno, a loro parere scorretto, che, su concessione del Comune di Reggio che ne il comodato gratuito fino al 2031, viene fatto tutte le settimane dell’elegante edificio con grande parco annesso.”La musica viene sparata ad alto volume ben oltre la mezzanotte, anche fino alle 2 – lamentano i residenti – Le auto sfrecciano a velocità elevata sulle stradine della frazione, sollevano una quantità enorme di polvere e danneggiano e inquinano i prati sui quali vengono parcheggiate”, insistono.

Dalla protesta scaturirà anche una mozione in consiglio comunale, che sarà presentata da Claudio Bassi di Forza Italia. Certo non deve essere stata un’estate tranquilla per i residenti della zona, visto che tra té danzanti inglesi, feste della birra, pic nic elettronici, Street food e dj set vari le serate sono state decine, e altre ne seguiranno nelle prossime settimane. Il Comune però fa quadrato e al momento non sembra intenzionato a venire incontro alle lamentele dei residenti. “Si tratta solo di qualche piccolo e inevitabile disagio estivo – ha risposto l’assessore Lanfranco De Franco – Secondo l’assessore “non si può disconoscere il valore sociale dell’opera, prima la struttura era preda del degrado”.