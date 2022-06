Si chiama “Aspettando l’Arena” il ciclo di quattro serate che coinvolgerà il centro storico di Reggio Emilia, organizzato dall’Associazione Ristoratori Reggiani in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia.

L’idea è quella di coinvolgere tutta la città, e in particolare le attività del centro storico, nell’attesa dei due principali eventi musicali dell’estate reggiana: il concerto di Ligabue (sabato 4 giugno) e “Una, nessuna, centomila” (sabato 11 giugno) con la partecipazione delle 7 artiste donne protagoniste del panorama musicale italiano, alla RCF Arena.

Le quattro serate che animeranno il centro storico saranno giovedì 2 e venerdì 3 giugno, giovedì 9 e venerdì 10 giugno, dalle 19 alle 24.

“Aspettando l’Arena” vedrà gli eventi principali di ogni serata in Piazza San Prospero e in Piazza Fontanesi, con musica live “Aspettando l’Arena” vedrà gli eventi principali di ogni serata in Piazza San Prospero e in Piazza Fontanesi, con musica live. In piazza San Prospero il 2 giugno saranno protagonisti i Modular Gallery con Italo Disco e live strumentale con percussioni, vibrafono e congas; Nic2birilli; Visione notturna; Alberto cod vs Voguel. Il 3 giugno sempre in piazza San Prospero I Glitch, dj set funky urban. Il 9 giugno il Dj set di HB Eventi, poi Mattia Etzi e Dj Perna. Il 10 giugno Bohemien Club, Dj set con House music, poi Natia, Elena Mista e Nikita Voguel. Una proposta, quella di piazza Fondanesi, improntata fortemente sulla club music.

In piazza Fontanesi invece ci saranno esibizioni live, di gruppi che proporranno musica jazz, groove, funk.

Ulteriori occasioni di intrattenimento e divertimento saranno proposte anche negli altri luoghi più frequentati del centro: Piazza XXIV Maggio, Via del Guazzatoio, Via San Carlo, Via del Carbone, Via Squadroni, Piazza Scapinelli, Via Don Andreoli, Via Guasco, Via Crispi, Galleria Cavour, Via Monzermone, sempre promosse dagli operatori aderenti all’Associazione Ristoratori Reggiani in collaborazione con il Comune – Assessorato alla Valorizzazione del centro storico. Per il programma aggiornato sarà possibile visitare il sito www.aspettandolarena.it.

“Quelle di Aspettando l’Arena saranno serate che crediamo possano valorizzare il legame fortissimo che esiste tra cibo e musica. D’altra parte siamo in Emilia, al centro della Food Valley, grazie alle nostre eccellenze alimentari, e terra natia di grandissimi artisti del panorama musicale italiano” afferma il referente dell’Associazione Ristoratori Reggiani, Federico Riccò. “Siamo convinti che questi eventi saranno un’ottima occasione per evidenziare la vitalità del centro storico cittadino – prosegue – in cui la ristorazione ha tradizionalmente un ruolo di traino importante, e che però necessita di essere rilanciato dopo gli ultimi due anni molto difficili. Ovviamente, per questa occasione, sono coinvolti anche bar e altre tipologie di locali che hanno colto il valore di queste serate. Abbiamo recepito l’apertura dell’Arena Eventi Reggio Emilia come un’opportunità anche per il Centro: sapere che arriveranno a Reggio migliaia di persone ci ha spinto a proporre qualcosa che potesse essere attrattivo per chi pensasse di pernottare qui prima dei concerti. Questo significherebbe incentivare il turismo, la scoperta della città, delle sue opportunità culturali e commerciali. Considerazioni che stanno soprattutto alla base delle serate del venerdì. Quelle del giovedì, invece, le immaginiamo più rivolte ai reggiani, che potranno vivere la città in un clima vivace e di sano divertimento”.

La manifestazione, organizzata in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia, vuole segnare un cambio di passo nell’animazione del centro cittadino: “Salutiamo con soddisfazione l’arrivo dei grandi concerti e guardiamo avanti. Siamo ancora in una fase di transizione verso l’uscita dal Covid – afferma l’assessora Mariafrancesca Sidoli – ma stiamo costruendo un nuovo modo di vivere la socialità, e di pensare l’animazione delle nostre città. Il progetto che presentiamo con l’Associazione Ristoratori, che si accorda con il tema della musica, è il frutto di una proposta di collaborazione fra l’Amministrazione e le attività del centro storico. L’obiettivo è creare un’opportunità e un filo conduttore tra gli eventi musicali e la funzione di convivialità del centro. Uno spirito di condivisione che porta con sé l’ambizione di rileggere le proposte di animazione che il centro storico può offrire nel suo complesso non solo ai reggiani, ma anche a chi verrà da fuori”.

L’Associazione dei Ristoratori Reggiani nasce nel 2020 con l’obiettivo di mettere assieme tante realtà del mondo della ristorazione reggiano per promuovere la qualità dell’offerta, ma anche valorizzare la città e il territorio, unendo le forze di un comparto che rappresenta un elemento estremamente dinamico e importante per Reggio. Fin dalla nascita l’Associazione ha attivato un canale di dialogo privilegiato con il Comune di Reggio Emilia e anche in questa occasione si fa promotrice di eventi che animeranno il centro in un clima di festa e di attesa per i due grandi concerti che segnano l’inaugurazione della RCF Arena.

Aderiscono all’iniziativa “Aspettando l’Arena”: Borsalino Cafè, Dimmelotu Cocktail & Wine Bar, Fontanesi Caffè, Botte Gaia, Mangiamore, Ugualemadiverso, Rookie, Bistrot Canossa, Populista – Sfizi e Tigelle, Divino, Canale Maestro, Bubino Bistrot, Lambruscheria Bolle Quadre, Bottega 39 Italian Tapas & Cocktails, Vineria delle Legna, Cartoleria Minerva, La Buteiga – Taglieri e Bicchieri, Jigger Spiriti & Cucina, Dimondi Osteria Emiliana, Cacio e Pepe, Cadauno, Dai Leoni Ristorante Pizzeria, Terme del Colesterolo, Groucho Miscele Alcoliche, Piccola Bidoneria, Guascone Vermuteria, Dannison’s Beer House, Herbe – Food & Drink Vegetale, Spumanteria all’Opera, Rebell, The Craftsman, La Gargotta del Popol Giost, Macramè Food & Drink.