C’è tempo fino a giovedì 20 luglio per rispondere al questionario on line elaborato dal Comune di Reggio insieme alle neo elette Consulte (cosiddette “Consulte di quartiere”) per poter meglio fotografare i bisogni e le istanze delle diverse parti della città.

Quali sono le priorità di ciascun quartiere e i temi più sentiti da chi abita i singoli territori? Quali sono le aree su cui l’Amministrazione dovrebbe intervenire? Sono questi alcuni dei quesiti pensati in relazione ai principali programmi che il Comune intende realizzare, sia per comprendere quanto essi siano importanti per i cittadini, sia per valutare quali altri temi debbano essere affrontati e sviluppati in futuro. Tutte le segnalazioni e proposte saranno infatti attentamente valutate e potranno entrare a far parte del Patto d’Ambito che ciascuna Consulta sottoscriverà con l’Amministrazione che ne terrà poi conto per la definizione delle politiche pubbliche dei prossimi anni.

I questionari sono disponibili sul sito ww.comune.re.it/consulte in corrispondenza del proprio ambito/quartiere di appartenenza fino a giovedì 20 luglio.

Sempre sul sito è possibile trovare le date degli incontri operativi di ciascuna Consulta a cui i cittadini possono partecipare come uditori.

Nel questionari non saranno valutate richieste legate ad attività di manutenzione ordinaria per cui è attivo il canale di segnalazione diretta online Res (comune.re.it/res).