“Prenotateci” di Bibbiano: sia Sardine che Lega nella stessa piazza lo stesso giorno

Lega e ‘Sardine’ si contendono la stessa piazza, a Bibbiano, il 23 gennaio. Il movimento aveva prenotato da settimane piazza della Repubblica – davanti al municipio simbolo del presunto scandalo affidi ‘Angeli e Demoni’ visto l’arresto del sindaco Pd, Andrea Carletti, a giugno (poi liberato da ogni misura cautelare un mese fa). Anche il Carroccio nella stessa data e luogo vorrebbe chiudere la campagna elettorale delle Regionali con Matteo Salvini e Lucia Borgonzoni.

“Per legge, per i comizi elettorali, si possono prenotare le piazze da cinque a due giorni prima dell’evento – ha spiegato al Carlino di Reggio Emilia, l’avvocato e parlamentare nonché segretario regionale della Lega Emilia, Gianluca Vinci – Dunque faremo richiesta a partire dal 18. Noi abbiamo la precedenza in quanto movimento politico, come stabilisce un protocollo firmato in prefettura, mentre le sardine non sono un partito. La loro è una manovra ostruzionista e un’azione da bambini”.

La decisione è al vaglio anche di prefettura e questura.