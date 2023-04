Preludio di 25 aprile

“Nel cuore della notte è stata imbrattata per l’ennesima volta una sede della Cgil”. Lo scrive la Cgil di Reggio Emilia, dopo le scritte no vax con “insulti fascistoidi” apparse nella notte sulla sede della Camera del Lavoro di via Roma.

“Il solito marchio – una W in un cerchio – e la violenza di accuse deliranti”. “A poco più di dieci giorni dal 25 aprile appare ancora più urgente presidiare, anche fisicamente, luoghi di libertà e democrazia di cui il sindacato è simbolo”, continua il sindacato convocando un presidio dalle 10: “Venite davanti la Camera del Lavoro: noi saremo lì a farle scudo”.

E presidio è stato. Con molti rappresentanti delle istituzioni accorsi con le rispettive bandiere a testimoniare vicinanza e solidarietà al sindacato di via Roma.