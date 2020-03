Pizze alla Caritas

150 pizze donate alla Caritas reggiana, che peraltro è in cerca di volontari specie in questo periodo per non far correre ulteriori rischi ai volontari più anziani, dal “pizzaiuolo on the road” Giovanni Mandara, “maestro” pizzaro della Piccola Piedigrotta nel centro cittadino.

Lodevole e “gustosa” iniziativa in questo periodo in cui la ristorazione è chiusa per cause di forza maggiore e ciascuno può fare la propria parte per dare una mano alla collettività, in questo caso la consegna a domicilio degli ottimi prodotti della Piccola Piedigrotta.

Hanno aderito all’iniziativa anche le pizzerie Canasta, Buontempone e Pepe Bianco.