Più tutelati se più digitali: la sicurezza aziendale ai tempi del coronavirus. Ne parliamo con l’esperto, Marco Carboni

Si dice spesso che la pandemia in corso sia anche un’opportunità, naturalmente al netto degli enormi problemi sanitari e sociali che sta creando. Questo può avere riscontro con la realtà se guardiamo alla spinta nei processi aziendali di sicurezza che la diffusione del covid-19 ha creato.

Lavoro più agile, non necessariamente in presenza, maggiore duttilità nelle professioni, incentivi alla digitalizzazione ed alla tecnologia: di questo parliamo in questa intervista con Marco Carboni, esperto di sicurezza aziendale, nonché responsabile per Sky Italia proprio di questo settore.

Qui la video intervista: