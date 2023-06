Piovve che Zucchero non la mandò. Ma alla fine il sole baciò i belli

Premessa: ieri sera (sabato 10, ndr) tutto bellissimo o quasi, Zucchero bravissimo (tre ore di concerto di qualità), impianto audio spettacolare, accesso ok, deflusso idem, tantissima gente e zero fila-zero attesa all’interno del campovolo, insomma tutto “issimo”. O quasi, perché romanticamente immaginavo la super mega avanguardistica RCF Arena un po’ più “raccolta” e vicina al palco, se devo vedere il cantante col binocolo o sui maxischermi la prossima volta vado allo stadio, che magari non sarà quello di Reggio Emilia ma mi permetterà comunque di sentirmi a un concerto e non in un cinema all’aperto, dove nemmeno riesci a capire/sentire/vedere se quelli più vicini al palco cantano e partecipano. Ma in questo caso siamo nell’ambito dei gusti strettamente personali.

Ok ok, struttura nata per i mega eventi e le folle oceaniche, orgoglio reggiano in Europa e nel mondo, ri-colpa mia che ho voluto risparmiare qualcosina e acquistare un biglietto di sesta categoria (su nove). Che poi 59 eurini (più commissioni di servizio) non sono pochini, ma vabbé, tre ore ben fatte di Zucchero alla fine non hanno fatto rimpiangere la spesa.

Bene, premesso tutto ciò: è normale trovarsi a seguire il concerto (ricordo: posti a sedere, numerati) dietro una divisoria autostradale, alias un New Jersey, e un palo di sostegno della diffusione audio?

Vedi foto.

Riformulando la domanda retorica: è normale siano stati prima allestiti poi messi in vendita, nel mio caso tramite Ticketone, posti a sedere dietro divisorie autostradali e pali?

Che poi a me è andata pure benino (a volersi patriotticamente accontentare del nulla), il palo era leggerissimamente spostato sulla sinistra e la barriera appena sotto la visuale, ma c’è chi il palo (uno dei pali, per la precisione, non era ovviamente il solo) se l’è trovato in mezzo, magari in prima fila, al cospetto visivamente ingombrante anche del New Jersey.