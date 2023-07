Piovono calcinacci: riaperta la Galleria Cavour nell’Isola San Rocco

Il ripristino del transito pedonale nella Galleria Cavour, all’Isolato San Rocco, dopo il distacco di qualche porzione dell’intonaco murario e la caduta di calcinacci, è avvenuto in tempi serrati.

A metà giornata del martedì successivo infatti i lavori di messa in sicurezza da parte del Comune avevano già interessato la prima metà della Galleria e intorno alle 15 l’intervento era completato anche nell’altra metà. Questo ha consentito agli esercizi commerciali di riprendere la propria attività in condizioni sicure e agli avventori di raggiungere i negozi senza deviazioni o intralci.

Dopo il distacco di parti di intonaco da un’altezza di 8 metri, tecnici e vigili del fuoco avevano richiesto l’immediata chiusura precauzionale della Galleria, in attesa di un sopralluogo più approfondito da svolgersi necessariamente in seguito. Da qui, il transennamento del percorso coperto.

Per limitare il disagio e riaprire il passaggio quanto prima, si è deciso di intervenire direttamente eseguendo un intervento minimo, consistente nella ‘battitura’ dell’intonaco della copertura con conseguente rimozione di alcune altre parti precarie, in modo da garantire, per il momento, la sicurezza della struttura.