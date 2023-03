Patriota sarà lei

E’ stata comunque una settimana storicamente utile. Durante la quale l’opinione pubblica tutta ha messo in fila periodi e date accatastate un po’ alla rinfusa nel solaio della memoria scolastica. I Patrioti furono quelli del Risorgimento, i Partigiani più che altro quelli della Liberazione. Più o meno anche se in diversi cartelli le definizioni potrebbero coesistere.

Fatto sta che il polemicone sulla presunta cancel culture della giunta Lepore la quale con una delibera ha deciso di dare pane al pane e vino al vino, ovvero limitarsi al Partigiani per quelli della Resistenza, Patrioti per i Garibaldini ed i mazziniani e simili nella toponomastica cittadina, oltre che continuare ad occupare le pagine culturali dei giornali nazionali, ha movimentato il rinnovato tecnologicamente parlando consiglio comunale di lunedì. Quando dai banchi dell’opposizione si è nuovamente gridato al “no passaran”.

Mettendo però in ordine alcune date, qualcosa, questa volta nella storia recentissima, non torna. Ovvero il desiderio di affidare ad una commissione toponomastica ad hoc la semplificazione nominale risale all’inizio del secondo mandato Lepore. Mentre il Governo Meloni arriva circa circorum un anno dopo. Dunque o a Palazzo d’Accursio hanno facoltà divinatorie oltre che volontà di semplificazione della toponomastica storica o dietro alla rivoluzione nominativa non ci sarebbe propriamente il desiderio di prendere le distanze terminologiche dal frasario prediletto meloniano. Fatto sta in ultima analisi che il Comune di Bologna non recede di una virgola, anzi di una consonante rispetto alla delibera annunciata ma precisa che questo non significa che domattina vedrete solerti messi comunali staccare i cartelli. Bensì che mano a mano che l’usura impietosa del tempo avrà fatto il suo corrosivo corso, i cartelli storici che verranno, chiameranno Partigiani quelli del ’45 e Patrioti quelli dell ‘800.