Pacchi di Natale

Il lockdown di Natale durerà otto giorni: dal 24 al 27 dicembre, dal 31 dicembre al 3 gennaio. Sono i giorni festivi e prefestivi nel periodo che va dal 24 dicembre al 3 gennaio. Chiusi ristoranti e bar. Chiusi i negozi. Vietati i movimenti non essenziali, anche all’interno del comune di residenza. Obbligo di autocertificazione e controlli per strada. Bandite feste e cenoni, ma anche il pranzo fuori dal proprio nucleo convivente. Con due deroghe, comunque stringenti: è possibile allargare gli incontri di famiglia al massimo a due “congiunti stretti”, ad esempio genitori anziani, con la raccomandazione della mascherina. E sarà consentito celebrare le messe, rispettando alcuni limiti orari già in vigore per il coprifuoco. Esclusi dal giro di vite, invece, le date feriali del 28, 29 e 30 dicembre

Un’idea “spettacolare” per questo Natale? Regalare teatro. Forse proprio perché è tutto così incerto, quest’anno l’idea di donare a un proprio caro la possibilità di tornare a teatro – quando questo, finalmente, sarà possibile, – assume un valore tutto nuovo ed è un segno di speranza e di futuro. E così, la Fondazione I Teatri propone una speciale giftcard, disponibile alla biglietteria del Teatro Municipale Valli, che si potrà caricare della cifra desiderata e donare, in una elegante confezione natalizia.

Chi la riceverà avrà tempo tutto il 2021 per andare in biglietteria e scegliere tra gli spettacoli preferiti organizzati dalla Fondazione I Teatri. Si potranno acquistare biglietti singoli, in coppia e in gruppo e, se l’importo da pagare sarà superiore a quello contenuto nella gift card, si potrà integrare.

Per acquistare la card, la biglietteria sarà aperta nei giorni venerdì 18, sabato 19 dicembre (ore 10-12.30 e 17-19).

Apertura anche lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23 dicembre (ore 9.30-13 e 14-18) e giovedì 24 dicembre (9,30-14 a meno di restrizioni imposte dal Dpcm annunciato).

La Biglietteria chiuderà dal 25 dicembre al 3 gennaio e riaprirà lunedì 4 gennaio 2021.