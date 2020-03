Orate pro ea

Oltre a quello dell’ignoranza e della presunzione (dal socratico “so di non sapere” al wikipedico “credo di sapere”), ci si mette pure il coronavirus ad abbattere ulteriormente i numeri di una cultura e di una formazione che ci vede fanalino di coda nelle classifiche mondiali. Accorato appello delle istituzioni a riversarsi in massa nei luoghi del sapere (sapere aude!) ad epidemia sfumata…

Ecco l’accorato appello dell’Assessora alla Cultura Annalisa Rabitti:

“Il mondo della cultura è in ginocchio.

Teatri, fondazioni, musei, piccole o grandi associazioni culturali, il cui bilancio dipende dagli ingressi, e che faticosamente e con tanta passione ogni anno cercano di sopravvivere, già questa settimana hanno subito un colpo enorme.

Si parla di scuola, di difficoltà economiche delle imprese, e va bene.

Ma si parla troppo poco del problema che avrà il settore cultura e degli operatori culturali e con esso il settore turismo.

La cultura non è secondaria. La cultura non è in più.

Un appello ai cittadini:

Sosteniamola!

Come?

Riempiamo musei, teatri, cinema appena potremo farlo”.