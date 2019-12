Oh bella Mao

Un gruppo di donne della sinistra di partito, sindacale, associazionistica e partigiana prende carta e penna per denunciare, con un velo di nostalgia, dopo la visione del film su Nilde Iotti, la scomparsa del termine “comunista” dal lessico del documentario, il contesto delle dure battaglie civili, le “stragi fasciste” eccetera eccetera. Insomma una lettura un po’ edulcorante (“pare una dama di San Vincenzo”) che non aiuterebbe a capire, mentre in sottofondo Fiorella Mannoia canta “La storia siamo noi”…una sorta di nemesi…già, quale storia?

Ecco la parte finale della lettera:

“Un ricorso all’uso dell’io narrante metodologicamente discutibile, storicamente e politicamente ingiustificato.

Il video pare destinato prevalentemente alle scuole. Se è così, a maggior ragione certe decontestualizzazioni, certe rimozioni e silenzi appaiono ancora più gravi ed il video dovrebbe essere corretto.

E’ paradossale ascoltare in sottofondo la voce della Mannoia che canta “La storia siamo noi” mentre la storia che viene raccontata è piena di omissioni.

La memoria e la storia di una persona, la sua identità e la sua appartenenza politica, devono essere rispettate e trasmesse nella loro integrità.

Chiediamo quindi che il video sia integrato con i passaggi sopra richiamati, che a noi paiono fondamentali per una corretta narrazione della vita di Nilde Iotti, e, conseguentemente, che la sua diffusione nelle scuole, nella versione attuale, sia sospesa”.

Maura Bardi – Valda Busani – Ramona Campari – Delia Canovi – Amabile Carretti – Luciana Caselli – Magda Davolio – Danila Fabbi – Carla Fontanesi – Brunetta Partisotti – Stefania Salsi – Elisabetta Salvini – Letizia Valli – Rina Zardetto

Una surreale lite tutta reggiana sulle magnifiche sorti e progressive del comunismo nel trentesimo anniversario della caduta del Muro di Berlino e del massacro di Piazza Tien An men…