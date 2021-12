O Babbo Natale ciao

Il sindaco Luca Vecchi, i consiglieri comunali del Pd e alcuni membri della giunta che cantano “Bella Ciao” durante un rinfresco privato per farsi gli auguri di Natale all’interno del Labinchiostri, il laboratorio dei Chiostri di San Pietro.

Alla chitarra c’è Paolo Genta, consigliere Pd ed ex presidente di Cairepro, ma, soprattutto, in questa veste, ex bassista dei Tokio, storica band reggiana negli anni Ottanta. Al microfono il primo cittadino reggiano e l’assessore al Welfare, Daniele Marchi. Al piano ad accompagnarli c’è anche il capogruppo del Pd, Luca Cantergiani.

La baldoria del tutto legittima ma coi politici performanti non troppo distanziati e senza mascherina è divenuta virale provocando le reazioni specie di Forza Italia che parla di “festa dell’ipocrisia”.