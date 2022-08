New, new! Le interviste passibili a cura di Andrea Canova. Giulio Mozzi, l’oracolo della scrittura creativa. Te la dà lui l’ideogramma…

Queste interviste non sono legate alla novità del momento ma, piuttosto, sono interviste che intendono far conoscere qualcuno a qualcun altro, come se due sconosciuti si incontrassero per la prima volta, ed ognuno con il proprio stile, i propri silenzi, le proprie allusioni e tattiche.

Per tale motivo, e non solo, l’intervistato ha la più assoluta libertà di dire o non dire ciò che vuole.

Nessuno farà dire all’intervistato ciò che lo stesso non ha detto. Tanto è vero che si tratta di interviste scritte dall’intervistato, dunque non orali, per ovviare al brutto costume italiano di “modificare” il detto dell’intervistato, a volte con scopi non ben chiari, o fin troppo.

– Chi è Giulio Mozzi?

Giulio Mozzi è un maschio bianco sessantaduenne che di mestiere legge, scrive, insegna a scrivere, traffica con editori soprattutto per far pubblicare nuovi autori.

– Che tipo di formazione hai? Studi, letture, mentori.

Ho fatto il liceo classico, non ho voluto fare l’università (ho dato qualche esame di Lingue e letterature straniere, poi mi sono fermato), ho lavorato sette anni nell’ufficio stampa della Confartigianato del Veneto (dove per quattro anni ho avuto come capo Guido Lorenzo, che mi ha insegnato molte cose: a scrivere con attenzione e consapevolezza, tra l’altro), ho lavorato altri sette anni alla Libreria internazionale Cortina di Padova (la mia città), dal 1998 campo facendo le cose che ho detto. Ho tutti i difetti tipici dell’autodidatta: ho studiato molto ciò che mi interessava, ho trascurato tutto il resto, e quindi ho una cultura che può apparire, secondo l’occasione, approfonditissima o vaga. Tra le letture fondamentali della mia vita posso citare: Lettere a Lucilio, di Seneca; Confessioni, di Agostino da Ippona; Dante e Petrarca; il Furioso di Ariosto; le poesie di Ciro di Pers e in generale la poesia barocca; le Operette morali di Leopardi; gli scritti di letteratura di Benedetto Croce; Viaggio attraverso la gioventù di Lorenzo Montano; Davide di Carlo Coccioli; Grande raccordo di Marco Lodoli. In realtà ho letto più poesia che prosa, e più saggistica storica, filosofica e teologica che narrativa.

– Qual è la poetica di Giulio Mozzi?

Ho delle immaginazioni nella testa e vorrei ricrearle nella mente di chi mi legge.

– Qual è il tuo più grande sogno?

Vivere in pace.

– Qual è la tua più grande paura?

Un mostro che è in me, che è me.

– Che cosa vorresti lasciare dopo la tua morte?

Niente debiti, se possibile.

FINE

Novità editoriale in arrivo

Di prossima uscita Immaginare le storie. Atlante visuale per scrittrici e scrittori, scritto con Valentina Durante, Johan&Levi. La data prevista è metà ottobre 2022.

Per saperne di più su Giulio Mozzi

Risiede a Padova. Dopo l’esordio, avvenuto nel 1993 con la raccolta di racconti Questo è il giardino, pubblicata dall’editore Theoria, ha cominciato a svolgere collaborazioni editoriali, fino a segnalarsi come uno dei più interessanti scout letterari italiani. Inoltre, dal 2002 al 2009 ha curato la narrativa italiana per la casa editrice HYPERLINK “https://it.wikipedia.org/wiki/Sironi_editore”Sironi e da marzo 2008 a febbraio 2014 è stato consulente di HYPERLINK “https://it.wikipedia.org/wiki/Giulio_Einaudi_Editore”Einaudi HYPERLINK “https://it.wikipedia.org/wiki/Stile_Libero_(Einaudi)”Stile Libero. Dal 2014 al 2019 è stato consulente per la narrativa italiana di HYPERLINK “https://it.wikipedia.org/wiki/Marsilio_Editori”Marsilio Editori. Dal 2020 cura la collana di narrativa sperimentale fremen per HYPERLINK “https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Laurana_Editore&action=edit&redlink=1″Laurana Editore.

Ha pubblicato alcuni libri di racconti e un romanzo. Nel 1996, con La felicità terrena, entra nella cinquina dei finalisti del HYPERLINK “https://it.wikipedia.org/wiki/Premio_Strega”Premio Strega. Un suo racconto chiude il Meridiano Racconti italiani del Novecento curato da HYPERLINK “https://it.wikipedia.org/wiki/Enzo_Siciliano”Enzo Siciliano.

È stato tradotto in Francia (Le bonheur terrestre, Laffont 1998) e negli Stati Uniti (This is the Garden, Open Letter 2014).

Nella sua attività letteraria e artistica ha fatto talvolta uso di pseudonimi. Insieme all’artista Bruno Lorini ha creato nel 1998 un artista immaginario, HYPERLINK “https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Carlo_Dalcielo&action=edit&redlink=1″Carlo Dalcielo, le cui opere, esposte in mostre e pubblicate in forma di libro, sono spesso di natura collettiva. Nel 2013 ha creato una poetessa erotica immaginaria, HYPERLINK “https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Mariella_Prestante&action=edit&redlink=1″Mariella Prestante.

Sono frutto del suo lavoro di HYPERLINK “https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Scouting_letterario&action=edit&redlink=1″scouting letterario le prime pubblicazioni di autori come HYPERLINK “https://it.wikipedia.org/wiki/Tullio_Avoledo”Tullio Avoledo, HYPERLINK “https://it.wikipedia.org/wiki/Massimo_Cassani”Massimo Cassani, HYPERLINK “https://it.wikipedia.org/wiki/Leonardo_Colombati”Leonardo Colombati, HYPERLINK “https://it.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Falco_(scrittore)”Giorgio Falco, HYPERLINK “https://it.wikipedia.org/wiki/Antonio_Pagliaro_(scrittore)”Antonio Pagliaro, Federica Sgaggio, Veronica Tomassini, HYPERLINK “https://it.wikipedia.org/wiki/Vitaliano_Trevisan”Vitaliano Trevisan, HYPERLINK “https://it.wikipedia.org/wiki/Mariolina_Venezia”Mariolina Venezia, Ivano Porpora, HYPERLINK “https://it.wikipedia.org/wiki/Alessandra_Sarchi”Alessandra Sarchi, Francesco Paolo Maria Di Salvia.

Nel 2011 ha fondato a Milano la scuola di scrittura HYPERLINK “https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Bottega_di_narrazione&action=edit&redlink=1″Bottega di narrazione.

(fonte Wikipedia)

Giulio Mozzi

Bibliografia di Giulio Mozzi

Raccolte di racconti

Questo è il giardino, Theoria 1993; Sironi 2005, tradotto da Elizabeth Harris, This is the garden, Open Letter, 2014. Vincitore del HYPERLINK “https://it.wikipedia.org/wiki/Premio_Mondello”Premio Mondello Opera Prima.

La felicità terrena, Einaudi 1996; Laurana 2012. Finalista al HYPERLINK “https://it.wikipedia.org/wiki/Premio_Strega”Premio Strega.

Il male naturale, Mondadori 1998; Laurana 2011. Finalista al HYPERLINK “https://it.wikipedia.org/wiki/Premio_Bergamo_(letteratura)”Premio Bergamo1999.

Fantasmi e fughe, Einaudi 1999.

Fiction, Einaudi 2001; Laurana 2017 (nuova edizione intitolata Fiction 2.0).

Sono l’ultimo a scendere (e altre storie credibili), Mondadori 2009. Vincitore del Premio Settembrini 2011.

Un mucchio di bugie. Racconti scelti 1993-2017, con una nota di Gilda Policastro, Laurana 2020.

Romanzi

Le ripetizioni, Marsilio 2021 (Premio speciale della Fondazione Megamark, Premio Mondello).

Poesia

Il culto dei morti nell’Italia contemporanea, Einaudi 2000; con un saggio di HYPERLINK “https://it.wikipedia.org/wiki/Giovanna_Frene”Giovanna Frene, Nino Aragno 2018.

Dall’archivio, Nino Aragno 2014.

Il mondo vivente, Lietocolle/ HYPERLINK “https://it.wikipedia.org/wiki/Pordenonelegge”Pordenonelegge 2020.

Altre opere letterarie

Tennis, con HYPERLINK “https://it.wikipedia.org/wiki/Laura_Pugno”Laura Pugno, Nuova Editrice Magenta 2001.

Sotto i cieli d’Italia, con HYPERLINK “https://it.wikipedia.org/wiki/Dario_Voltolini”Dario Voltolini, Sironi 2004.

La stanza degli animali, Duepunti 2010.

Favole del morire, Laurana 2015.

Come Carlo Dalcielo

Il pittore e il pesce. Una poesia di HYPERLINK “https://it.wikipedia.org/wiki/Raymond_Carver”Raymond Carver, un’opera di Carlo Dalcielo, a cura di Bruno Lorini e Giulio Mozzi, HYPERLINK “https://it.wikipedia.org/wiki/Minimum_fax”minimum fax 2008.

Come Mariella Prestante

Estremi amori, postume querele, a cura di Giulio Mozzi, ‘round midnight edizioni 2019.

Antologie

Coda. Undici “Under 25” nati dopo il 1970, con HYPERLINK “https://it.wikipedia.org/wiki/Silvia_Ballestra”Silvia Ballestra, Transeuropa 1996.

Libri d’attualità

Quello che ho da dirvi. Autoritratto delle ragazze e dei ragazzi italiani, con Giuseppe Caliceti, Einaudi 1998.

È da tanto che volevo dirti. I genitori italiani scrivono ai loro figli, con Giuseppe Caliceti, Einaudi 2002.

Corpo morto e corpo vivo: HYPERLINK “https://it.wikipedia.org/wiki/Eluana_Englaro”Eluana Englaro e HYPERLINK “https://it.wikipedia.org/wiki/Silvio_Berlusconi”Silvio Berlusconi, con una nota di HYPERLINK “https://it.wikipedia.org/wiki/Demetrio_Paolin”Demetrio Paolin, Transeuropa 2009.

Abitare. Un viaggio nelle case degli altri, con Clementina Sandra Ammendola, prefazione di HYPERLINK “https://it.wikipedia.org/wiki/Marianella_Sclavi”Marianella Sclavi) Terre di Mezzo 2010.

10 buoni motivi per essere cattolici, con HYPERLINK “https://it.wikipedia.org/wiki/Valter_Binaghi”Valter Binaghi, prefazione di Tullio Avoledo, Laurana 2011.

Teoria e didattica della scrittura

Parole private dette in pubblico. Conversazioni e racconti sullo scrivere, Theoria 1997; nuova edizione aumentata, Fernandel 2002.

Ricettario di scrittura creativa, con HYPERLINK “https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Stefano_Brugnolo&action=edit&redlink=1″Stefano Brugnolo, Theoria, nuova edizione aumentata Zanichelli 2000.

Lezioni di scrittura, Fernandel 2001.

(non) un corso di scrittura e narrazione, Terre di mezzo 2009.

Il Diario di tutti. Un esperimento di scrittura privata svolto dagli studenti delle scuole superiori della provincia di Trento, a cura di Giulio Mozzi e Amedeo Savoia, Iprase 2010.

L’insegnante in fiera. Incontri con editori al Salone del Libro di Torino 2010 e percorsi didattici sull’editoria, a cura di Giulio Mozzi e Amedeo Savoia, Iprase 2011.

Consigli tascabili per aspiranti scrittori, Terre di mezzo 2012.

Reportage fotografico a parole. Un’avventura di scrittura e correzione, a cura di Giulio Mozzi e Amedeo Savoia, con un contributo di Silva Filosi, Iprase 2013.

L’officina della parola. Dalla notizia al romanzo: guida all’uso di stili e registri di scrittura (con HYPERLINK “https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Stefano_Brugnolo&action=edit&redlink=1″Stefano Brugnolo), Sironi 2014.

Oracolo manuale per scrittrici e scrittori, Sonzogno 2019.

Oracolo manuale per poete e poeti, con HYPERLINK “https://it.wikipedia.org/wiki/Laura_Pugno”Laura Pugno, Sonzogno 2020.