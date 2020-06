Notti Rosa

La ‘Notte Rosa’ in Romagna si trasforma, in questo 2020, in una “Settimana Rosa”, che andrà in scena dal 3 al 9 agosto, con l’apice nel weekend del 7, 8 e 9 agosto. A lanciare la proposta è il consiglio di amministrazione di Visit Romagna, l’ente che coordina la promozione turistica delle province di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. In attesa di individuare un tema-guida – come accade dal 2006 – la Romagna avvia i preparativi per la quindicesima edizione del cosiddetto ‘Capodanno dell’estate’.

“Questa nostra scelta ha un valore fortissimo a livello comunicativo – spiega il presidente di Visit Romagna e sindaco di Rimini, Andrea Gnassi -: ribadiamo con convinzione che la Romagna c’è, che non ha fatto nessun passo indietro per la sua estate ma che anzi è pronta a rilanciare e rilanciarsi, a inventare nuovi modi di stare insieme come ha sempre fatto”.

In questa stagione, osserva l’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini, più che mai il gioco di squadra dimostrato dalla Notte Rosa è fondamentale per rimarcare l’identità e il dinamismo della Romagna e la capacità di questa terra e della sua gente di reagire con creatività. Sarà una Notte Rosa diversa, ma che saprà comunque emozionare e regalare quella leggerezza di cui abbiamo tutti bisogno ora”.

