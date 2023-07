“Non si fanno affari coi Russi”

Mentre la sinistra radicale reggiana chiede punizioni esemplari per il calciatore granata Portanova e le Teste Quadre invitano la politica a star fuori dallo stadio, l’AD del Sassuolo Giovanni Carnevali dá una lezione di etica a tutti e fa saltare la cessione di Rogerio allo Spartak Mosca:”non facciamo affari coi Russi”. “C’é stata una proposta davvero molto importante pari a 8 milioni di euro – ha dichiarato il dirigente del Sassuolo – ma, considerando tutto, abbiamo deciso di non procedere sia come proprietà che come dirigenza. Per motivi etici: non abbiamo voluto trattare coi Russi”. Ora il club rischia un danno economico serio. “Abbiamo voluto far prevalere la coscienza di non fare affari con un certo paese. E sì, a costo di perderlo a zero. Non é che Rogerio non sia più sul mercato – ha precisato Carnevali alla Gazzetta dello Sport – Lo é. Ma la scelta é stata di natura diversa, qualora dovessero arrivare offerte da altri club le valuteremo”. Naturalmente filorussi e putiniani vari si sono già scatenati in rete, ma la decisione del dirigente del Sassuolo che, non dimentichiamolo, é controllato dalla famiglia proprietaria del gruppo Mapei che ha rilevanti interessi economici in Russia, é un segnale importante. Potrebbe forse preludere a un disimpegno del gruppo dalla nuova grande Corea del Nord del dittatore Putin? Noi ce lo auguriamo. Così come ci auguriamo che tutta l’imprenditoria locale tragga esempio dall’AD del Sassuolo e capisca che il denaro a volte puzza. Quello fatto coi Russi odora del sangue innocente di decine di migliaia di Ucraini. Ma la lista degli Stati-canaglia é lunga. Iran, Cina, Siria, per non parlare dei petrodollari sauditi…Ecco, se vogliamo portare un po’ di etica in quella specie di “cloaca maxima” che é il calcio e nella società più in generale, prendiamo esempio da Carnevali. Forza Sassuolo!