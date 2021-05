Non scavate in quel profilo

Il sindaco di Reggio Emilia ha reso noto tramite i propri profili sui social: “Diverse persone mi hanno segnalato la presenza di un profilo falso su Instagram che utilizza il mio nome e cognome e la mia fotografia per promettere soldi in regalo.

È ovviamente un profilo fake, che vi invito a bloccare e segnalare. Personalmente provvederò a denunciare alle autorità questo account.

Non aprite per nessun motivo il link che stanno diffondendo: potrebbero rubarvi dati sensibili o, peggio, truffarvi.

Il mio unico canale ufficiale che vi invito a seguire è questo (quello che corrisponde al sito ufficiale del sindaco, ndr). Non ci troverete promesse in denaro, ma farò del mio meglio per raccontarvi il lavoro quotidiano che stiamo facendo per accompagnare la ripartenza della nostra amata Reggio”.