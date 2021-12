Non è qui la festa

Le mascherine Ffp2 da indossare sugli autobus, le feste annullate praticamente in tutte le piazze italiane e il Capodanno senza concertoni o fuochi d’artificio.

In attesa delle decisioni che dovrebbero arrivare da palazzo Chigi, le regioni italiane corrono ai ripari e anticipano le mosse del governo varando strette territoriali per contenere il contagio dalla nuova variante Omicron.

Bologna ha deciso di dare un “segnale di prudenza” annullando il Concertone di piazza Maggiore.

Ma in Emilia-Romagna sono molte le altre città che hanno preso la stessa decisione.

Niente feste in piazza a Parma e Reggio Emilia, mentre Rimini, orfana del concertone, manterrà eventi diffusi in città e dj set con ingressi probabilmente contingentati.