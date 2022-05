No vax e pure zozzoni: raid di demenziali imbrattamenti sulle scuole e sulle istituzioni reggiane

I no vax, spinti da quel che resta del loro cervello imbrattano di qua e di là imperversando per Reggio: sotto il commento del sindaco Luca Vecchi.

“La scuola primaria Calvino e la sede della CIGL in via Bismantova. L’istruzione e i diritti sono i bersagli da colpire per i “no vax”.

Una sola parola: vergogna.

Ripuliremo tutto e al più presto perché le nostre bambine e i nostri bambini non debbano vedere tutti i giorni uno scempio del genere. Spiace pensare che, come sempre accade dopo questi attacchi vili e notturni, a pagare i danni sia sempre la comunità”.