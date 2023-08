No Collini, no party

Da Harry Styles a Max Collini il passo è lungo e ben disteso. La Festa del Pd apre i battenti con pochi ma mirati appuntamenti culturali (naturalmente il tema Ucraina resta tabù). Tra cui spicca lo show dell’aedo per eccellenza del comunismo reggiano tutto gnocco fritto ed Inti Illimani, al secolo Max Collini, di cui volentieri pubblichiamo il pippone autocelebrativo che manda definitivamente in soffitta il vecchio adagio “nemo propheta in patria”. Ecco il pistolotto social colliniano:

“Che io abbia un rapporto quasi viscerale con la mia città è cosa nota a chiunque mi segua. E’ l’unica città in cui io abbia mai vissuto e amo Reggio Emilia, la sua storia e la nostra gente. Non sempre questo amore è stato ricambiato, del resto quasi mai nessuno è profeta in patria e poi l’amore non necessariamente presuppone di ricevere qualcosa indietro. Negli ultimi tempi tuttavia ho l’impressione che l’aria di casa sia un po’ diversa. Mi capita più spesso infatti di venire riconosciuto per strada o al supermercato e sono aumentate le occasioni e gli inviti nel territorio, a cominciare da quella serata pazzesca al Teatro Cavallerizza, dove nel gennaio scorso si è concluso – completamente sold out – il tour “Hai paura dell’indie?”. Sarà che sono vent’anni che mi sbatto, sarà che si nasce incendiari e si muore alla coop mentre fai la spesa coi punti, sarà che le comparsate a Propaganda live fanno curriculum, sarà che prima sei una promessa, poi il solito stronzo e infine, verso i sessanta, per qualcuno diventi pure venerato maestro (si fa per dire eh) fatto sta che dopo undici anni dall’ultima volta con gli Offlaga Disco Pax mi hanno invitato alla Festa dell’Unità della mia città.