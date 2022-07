A causa delle alte temperature registrate nelle ultime settimane e di quelle previste, l’Amministrazione comunale ha deciso di rinviare gli eventi musicali inizialmente programmati per il mese di luglio in piazza della Vittoria.

Di conseguenza, i concerti dei Divina – previsto per giovedì 21 luglio – e della Negramaro Tribute Band – previsto per giovedì 28 luglio – sono rinviati e riproposti in due nuove date, che verranno comunicate, nel prossimo mese di settembre.