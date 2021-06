Muore Vincenzo Bertolini, anima critica della sinistra reggiana. Fu anche segretario provinciale Pci

E’ morto Vincenzo Bertolini. L’ex segretario provinciale del Pci, 76 anni, è stato stroncato da un infarto nella sua abitazione di via Secchi in pieno centro storico a Reggio. Coscienza critica della sinistra reggiana, da tempo non rinnovava la tessera del Pd, è sempre stato controcorrente. Bertolini fu l’artefice principale, insieme a Otello Montanari, del “Chi sa parli” che portò alla revisione del processo e alla riabilitazione di Germano Nicolini, il comandante partigiano Diavolo, per il delitto don Pessina del 1946. Nato in Lunigiana a Sassalbo, figlio di un partigiano, nella sua lunga carriera è stato anche vicepresidente di Federcoop Reggio e segretario provinciale del Pci dicevamo, dal 1983 al 1989 e poi consigliere regionale del Pds.