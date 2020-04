Muore a 97 anni nella Casa del Clero a Montecchio il Vescovo emerito di Reggio-Guastalla Paolo Gibertini

Si è spento nella notte, presso la Casa del Clero “San Giuseppe” di Montecchio, il vescovo emerito di Reggio Emilia Giovanni Paolo Gibertini; avrebbe compiuto 98 anni il prossimo 4 maggio. E’ una delle vittime del coronavirus alla Casa della Carità San Giuseppe (di cui un’ala costituisce appunto la Casa del Clero per i sacerdoti anziani) dove si sono registrati quindici decessi in meno di un mese.

Nativo di Ciano, benedettino (entrò in monastero a 17 anni), subentrò come Vescovo nel 1989 a mons.Gilberto Baroni. Con lui venne aperto il Museo diocesano e nel 1995 venne restituita al suo splendore la Madonna dorata che campeggia sulla cattedrale reggiana. Sarà sepolto in duomo.