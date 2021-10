Muore a 102 anni l’avvocato Dino Felisetti, fu anche apprezzato politico ed amministratore

E’ morto a 102 anni l’avvocato Dino Felisetti.

Dino Felisetti, noto e stimato penalista che ha esercitato sino a poco tempo fa la sua professione, è stato un personaggio di spicco nella vita sociale e politica della città di Reggio Emilia e non solo. Era nato a Modena il 23 settembre del 1919.

Nel 1956 è stato tra i fondatori, assieme a Stefano Del Bue, Sergio Masini, Romeo e Alberto Galaverni, della corrente autonomista nenniana. Negli anni Sessanta è stato segretario del Psi a Reggio Emilia, assessore all’urbanistica e vicesindaco della città. Eletto in Parlamento per la prima volta nel 1972, è stato riconfermato a Montecitorio per ulteriori tre mandati. Alla Camera ha ricoperto anche il ruolo di presidente della Commissione giustizia della Camera. E dal 1988 al 1990 è stato membro del Consiglio superiore della magistratura.