Mercoledì 30 agosto Anna Politkovskaja avrebbe compiuto 65 anni…

…Se Putin non l’avesse fatta ammazzare nell’androne del condominio in cui viveva a Mosca. Anna Politkovskaja fu assassinata a colpi di pistola il 7 ottobre 2006. Quel giorno stava per pubblicare un’inchiesta sui crimini commessi dagli uomini del ceceno Kadyrov, uno dei pochissimi fedelissimi di Putin oggi sopravvissuti all'”Operazione militare speciale in Ucraina”, visto che Prigozhin è stato ucciso e Surovikhin e Girkin sono in galera.

Anna Politkovskaja per anni aveva denunciato sia le spaventose brutalità commesse dall’esercito russo in Cecenia, sia l’enorme corruzione dilagante nei gangli dello Stato russo e tra i militari in particolare. Delle une e dell’altra aveva pubblicamente accusato Putin.

Tra le frasi più famose della giornalista-martire russa ricordiamo: “Stiamo precipitando di nuovo nell’abisso sovietico…Se vuoi continuare a lavorare come giornalista, devi essere totalmente servile a Putin, altrimenti ti aspettano la morte, la pallottola, il veleno o il processo“. “Siamo noi russi i responsabili delle politiche di Putin. Abbiamo lasciato che i Cekisti (l’ex KGB ndr) vedessero la nostra paura, e quindi abbiamo intensificato il loro desiderio di trattarci come bestiame. Il KGB rispetta solo i forti, i deboli li divora”.

Visto che a Reggio Emilia ieri non l’ha ricordata nessuno, lo facciamo noi di 7per24, certi di fare cosa gradita ai nostri affezionati lettori.