Mappa criminale

Nella geografia del crimine la classifica del ‘ Sole 24 Ore’ che pubblica lunedì 25 l’indice della criminalità, Bologna e Rimini sono seconde solo a Milano (‘capitale’ delle denunce) mentre è Oristano (la più sicura), per numero di denunce in rapporto alla popolazione residente.

Ottocento reati informatici al giorno nei primi sei mesi del 2021 e dopo la brusca flessione nei mesi di lockdown, anche ladri e rapinatori sembrano tornare in azione. Se i numeri sembrano ancora ridotti rispetto al 2019, tornano a salire i furti con strappo del 35%, e quelli di motocicli e di autovetture del 16%. Continua, invece, il calo dei furti in abitazione rispetto a due anni fa. Sale l’attenzione sulle violenze. Quelle sessuali risultano in crescita del 18% su base annua, con in media 13 denunce al giorno. E preoccupa poi l’aumento delle violenze urbane e delle risse, con 224 episodi di minacce e percosse ogni 24 ore.

Si confermano, osserva il quotidiano, le criticità legate alla sicurezza nelle grandi aree metropolitane, tutte tra le prime 20 province della classifica. Bologna sale al secondo posto, seguita da Rimini. E se Roma va al 7° posto, con una flessione del 18,3% nel 2020 ma con un aumento del 12,5% nei primi sei mesi del 2021, Modena si piazza al 12° posto (con un -18,1% nel 2020 ma con un +4,1% nei primi sei mesi del 2021).

Parma va al 13° posto, mentre Ferrara scende al 15esimo (-16,5% di denunce nel 2021 e -4,5% nei primi sei mesi del 2021). Ravenna è al 17esimo posto, e Venezia al 18°, seguono Padova (27° posto), Reggio Emilia (37°), Forlì (40°) e Verona (54°).

Nella parte bassa della classifica si piazzano Rovigo (al 77esimo posto), Ascoli Piceno (al 78esimo), Macerata (86esimo), Ancona (92°), Pesaro (96°).

Nello specifico è Padova che detiene il primato del maggior numero di reati denunciati in tema di stupefacenti di tutt’Italia (per un totale di 1.004 denunce) mentre Parma nell’anno del Covid ha registrato il maggior numero di rapine nei negozi denunciate (12 ogni 100mila abitanti, in tutto 54). Ravenna è invece il territorio con la maggiore frequenza di furti in casa (411 ogni 100mila abitanti per un totale di 1.601 episodi).

(Il Resto del Carlino)