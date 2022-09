Mamma, mi si è ristretto il centrosinistra

Nel Reggiano all’uninominale il centrodestra batte il centrosinistra 3 a 2. Per il centrodestra vincono, alla Camera, Laura Cavandoli e Daniela Dondi, mentre per il centrosinistra l’ex sindaco di Correggio Ilenia Malavasi. Al Senato per il centrodestra Elena Murelli e per il centrosinistra Vincenza Rando. Alla Camera, nel Comune di Reggio il Pd cresce di oltre un punto, rispetto al dato del 2018. Ottiene il 30,96% in queste elezioni contro il 29,64% di quattro anni fa. Al Senato, invece, cresce di due punti e ottiene il 31,98% contro il 29,99% del 2018. Sostanzialmente stabile il dato di + Europa che alla Camera, quattro anni fa, aveva preso il 3,97% e oggi ottiene il 3,99%, mentre al Senato aveva raggiunto il 4,04% e oggi ottiene il 4,07%.

Boom di Fratelli d’Italia che ottiene alla Camera il 19,56%% contro il 3% del 2018, mentre al Senato tocca il 19,67% contro il 3,17% di quattro anni fa. La Lega crolla passando alla Camera dal 14,79% del 2018 al 6,02% di oggi e al Senato dal 14,68% al 5,98%. Cala anche Forza Italia che, alla Camera scende dall’9,09% del 2018 al 5,01% di oggi e al Senato dal 9,22% del 2018 al 4,99% di oggi.

Il Movimento 5 Stelle crolla, alla Camera dal 27,67% del 2018 all’11,45% di oggi e al Senato dal 26,81% all’11,28%.