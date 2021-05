Malgioglio “impalma” Mister Casalgrande

L’attesa è spasmodica, tutta la Casalgrande che vuol tornare ad una vita normale non vede l’ora di uscire di casa per appuntamenti mondani. E cosa c’è di più mondano in quest’estate casalgrandese che si annuncia ricca di avvenimenti fuori dal comune, della serata di sabato 12 giugno, quando si terrà, in piazza Martiri dalle 20.30 l’elezione di Mister Casalgrande? “Quello che le mamme non dicono”, slogan e titolo dell’avvenimento.

Ecco allora che, Comune e Pro Loco, dopo aver organizzato la serata che licenzierà il più figo del comprensorio delle ceramiche, si è deciso di apporre una ciliegina sulla pruriginosa e gustosa torta tesa a ridestare i torpori del lockdown. Una ciliegina dal nome di Cristiano Malgioglio, uno che di mariti se ne intende, come recita anche una delle sue canzoni più note e che avrà l’onere e l’onore di incoronare (evitando possibilmente di impalmarlo) mister Casalgrande 2021.