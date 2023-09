Madonnina aiutali tu quelli della Giareda a rinnovare un po’ la festa uguale da decenni. Ecco comunque il programma

IL PROGRAMMA – La 44esima edizione della festa si aprirà mercoledì 6 settembre, alle ore 17, con la tradizionale cerimonia di inaugurazione in piazza Gioberti a cui prenderanno parte le autorità cittadine civili e religiose della città. All’apertura della sagra seguirà l’inaugurazione della manifestazione “Altari fioriti”, composizioni floreali realizzate da alcune unità pastorali della Diocesi.

In serata, alle ore 20.30, gli sbandieratori della Maestà della Battaglia di Quattro Castella partiranno da piazza Prampolini e, accompagnati dai musici, percorreranno tutta via Emilia fino a piazza Gioberti, attraverseranno la Giareda e poi tornare nella piazza del Municipio e concludere l’esibizione con spettacolari coreografie composte dai movimenti dei drappi e lanci tra gli sbandieratori.

Fra le proposte che animeranno la festa: il mercato, con prodotti dell’artigianato ed enogastronomici tipici e il ritorno, a grande richiesta, del Pan de Re. Il mercatino delle bancarelle, in collaborazione con Cat Confcommercio, si snoderà tutti i giorni da via Emilia Santo Stefano, lungo corso Garibaldi e fino a piazza Roversi. Nelle giornate di sabato 9 e domenica 10, in collaborazione con l’Associazione Ati Santo Stefano 2.0, il mercatino, inoltre, si estenderà su via Emilia Santo Stefano fino a piazzale Duca d’Aosta dove, per la gioia dei più piccoli, torneranno in piazza “i grilli”, i mitici tricicli a pedale. La cultura sarà tra le protagoniste della sagra grazie alle visite a Basilica e Museo della Ghiara e la tradizionale premiazione del Concorso di poesia dialettale “La Giaredà”.

Il concorso rappresenta ormai un appuntamento irrinunciabile all’interno del programma di eventi dell’omonima sagra settembrina. I premi per l’anno 2023 saranno i seguenti: primo premio Trofeo “La Giarèda”, secondo e terzo premio messi a disposizione dalla Fabbriceria laica del tempio della Beata vergine della Ghiara per le più significative poesie dedicate ai temi religiosi legati alla Sagra. Saranno inoltre assegnati un premio alla miglior poesia, il cui argomento tratti, descriva e valorizzi il dialetto reggiano, messo a disposizione dal Centro studi sul dialetto reggiano, e un premio per la miglior poesia che tratti e valorizzi il cappelletto tradizionale reggiano, messo a disposizione dall’associazione del Cappelletto reggiano.

Di grande suggestione anche la presenza del Comitato Turistico Novellara – C.T.9 – che nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 darà vita alla preparazione e cottura del pane nei forni a legna.

Le celebrazioni liturgiche e i momenti di preghiera culmineranno con la messa solenne nella Basilica della Ghiara, venerdì 8 settembre, alle ore 11, celebrata dal vescovo della Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla, Giacomo Morandi.

Questo il programma di dettaglio delle iniziative:

MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE

ore 17

piazza Gioberti – Apertura della 44a Sagra della Giarèda alla presenza delle autorità religiose e civili

ore 17.30

Apertura della manifestazione Altari fioriti in Basilica alla presenza delle autorità religiose e civili. Gli allestimenti floreali sono realizzati da alcune unità pastorali della Diocesi

ore 20.30

piazza Prampolini – La “Maestà della Battaglia”, Associazione sbandieratori e musici darà vita a un folcloristico corteo che attraverserà tutta la Giarèda

GIOVEDÌ 7 SETTEMBRE

ore 18.30

Santa Messa presieduta dal Vicario generale monsignor Giovanni Rossi

ore 18.30

Sala del Tricolore, palazzo Municipale

premiazioni del 44esimo Concorso poesia dialettale “La Giarèda”, accesso libero

ore 21

Chiostro Minore di corso Garibaldi, 44

“Nativitas tua”, viaggio della tradizione mariana dal gregoriano ai giorni nostri. Accompagnamento musicale a cura della Cappella Musicale della Cattedrale di Reggio Emilia direttore Primo Iotti. Opere di Lasso, Caccini, Mozart, Bartolucci, Bonicelli, Guglielmi, Mattioli, Mamoli, Orlandini.

VENERDÌ 8 SETTEMBRE

ore 6

Canto dell’Ufficio delle Letture e delle Lodi mattutine con le Case della Carità

ore 7.15

Santa Messa

ore 11

Basilica della Beata Vergine della Ghiara, solenne celebrazione presieduta monsignor Giacomo Morandi, vescovo di Reggio Emilia – Guastalla in apertura del nuovo Anno Pastorale

ore 18.30

Concelebrazione eucaristica della Comunità dei frati Servi di Maria

ore 21

Chiostro Minore di corso Garibaldi, 44

“Anime in cammino” con la partecipazione di Edoardo Tincani e dei LOOKin4 (band formata da Paolo Battistelli, Stefano Boggi, Gabriele Chiodo e Andrea Zavaroni)

dalle ore 21 alle ore 23

chiesa di S. Giovanni Evangelista (nota anche come S. Giovannino) – piazza S. Giovanni

Apertura della Chiesa per le visite – Accesso libero, per gentile concessione della Venerabile Confraternita dell’Immacolata Concezione e di San Francesco d’Assisi

SABATO 9 SETTEMBRE

ore 21

Sagrato della Basilica della Beata Vergine della Ghiara

“Suoni e colori: la musica nel cinema” – Filarmonica Città del Tricolore, direttore, Stefano Tincani

DOMENICA 10 SETTEMBRE

ore 16

Chiostro Minore di corso Garibaldi, 44

Orchestra giovanile di Quattro Castella diretta da Davide Castellari, coadiuvato da Anna Vezzani e altri maestri musicisti

INGRESSO ALLA BASILICA DELLA GHIARA

Giorni feriali

dalle ore 7.10 alle ore 12.10

dalle ore 16.00 alle ore 19.30

dalle ore 21.00 alle ore 22.00

Domenica 10 settembre

dalle ore 7.10 alle ore 12.30

dalle ore 16 alle 21.30

BANCARELLE E ASSOCIAZIONI

tutti i giorni lungo corso Garibaldi, mercato delle associazioni e del commercio

sabato 9 e domenica 10 settembre, in via Emilia Santo Stefano con negozi aperti, mercato dell’artigianato e dell’enogastronomina a cura dell’Ati di via Emilia Santo Stefano. Piazzale Roversi spettacolare preparazione e cottura del pane nei forni a legna. A cura del Comitato turistico Novellara Ct) – associazione senza fini di lucro.

All’interno del Chiostro dell’ostello della Ghiara (via Guasco 6), 31esima Mostra bonsai e suiseki, a cura dell’associazione Helen club Bonsai – orari di apertura dalle 14 alle 23. Ingresso libero. Infine all’interno del Chiostro piccolo della Ghiara (via Guasco 2), mostra di scultura degli insegnanti e degli allievi a cura della Scuola di scultura di Canossa. Proiezioni a ciclo continuo di video prodotti dalla scuola.

CELEBRAZIONI RELIGIOSE BASILICA DELLA GHIARA

Sante Messe nei giorni feriali

ore 7.30 – 9 – 18.30

Sante Messe domenica 10 settembre

ore 7.30 – 9.30 – 11.30 – 18.30 – 20.30

ALLA SCOPERTA DEI TESORI DELLA BASILICA DELLA MADONNA DELLA GHIARA

Venerdì 8 e sabato 9 settembre

ore 15 e 15.30 -Visite guidate alla Basilica e al Museo della Ghiara

Ingresso gratuito su prenotazione, massimo 25 partecipanti per visita. Prenotazioni online su www.eventbrite.it, telefonicamente o di persona allo Iat (0522/451152)

Giovedì 7, venerdì 8 e sabato 9 settembre

Visite al Museo della Ghiara

Ingresso libero dalle ore 16 alle ore 19

VIABILITA’

Dal 6 al 10 settembre saranno chiuse al transito veicolare piazza Gioberti, corso Garibaldi, le vie Santa Liberata, Emilia Santo Stefano, (da Via Nuova fino a piazza Gioberti), Minghetti.

Il 9 e 10 settembre, il divieto di transito interesserà anche via Emilia Santo Stefano da via Monte Pasubio/Minghetti a piazza Gioberti; piazzale Roversi (con il mantenimento di un passaggio per i mezzi diretti in via del Cristo e in vicolo del Folletto).