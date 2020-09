Ma tu ci credi agli Angeli?

“Scienze umane come l’antropologia, la psicologia, le neuroscienze ammettono e riconoscono nell’uomo l’esigenza profonda di elevarsi oltre da sé e di pensare ad un futuro dopo la morte. Senza la spiritualità l’essere umano è come una bussola smagnetizzata. Anghelosphia è un approccio innovativo a questo bisogno perché parte da un’analisi antropologico trascendente che abbraccia le scienze umane per dare una nuova luce ed una comprensione più scientifica alla presenza dell’angelo al nostro fianco”.

Questo, in estrema sintesi, il tema del Seminario, secondo le certezze degli organizzatori, di introduzione all’Anghelosophia che vedrà gli autori del primo libro sull’argomento, Fausto Bizzarri e don Marcello Stanzione, presentare le proprie idee martedì 29 settembre presso l’agriturismo La Razza, a Canali, a partire dalle 20:45. L’incontro è gratuito ed è possibile registrarsi a questo indirizzo: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-seminario-di-introduzione-allanghelosophia-120635270341

A condurre il seminario introduttivo sull’Anghelosophia saranno Fausto Bizzarri e Don Marcello Stanzione. Bizzarri è Hr manager del gruppo Seitel, coach e teologo, Programmatore Neuro Quantistico, esperto di intelligenza emotiva, autore e scrittore. Ha ideato il Sestante coaching system.

Marcello Stanzione (Sacerdote-Teologo-Angelologo), è considerato il più importante e famoso sacerdote angelologo italiano. Ha scritto oltre 250 libri per oltre 30 diverse case editrici europee ed americane sia cattoliche che laiche (Tau, Mondadori, Gribaudi, Sugarco, Segno, L.E.V. Paoline, Sophia Press ecc ecc) sugli angeli e tematiche affini di spiritualità cattolica tradotti in polacco, tedesco sloveno, portoghese, francese, spagnolo e inglese (vedere Amazon e IBS). Noto conferenziere è spesso ospite in importanti trasmissioni televisive nazionali.

L’anghelosophia vorrebbe unire l’uomo e l’angelo, per chi crede a queste entità, in una modalità cristiana e moderna. Attraverso la psicologia transpersonale, antropologia, la filosofia, la scienza, l’uomo ha preso sempre più consapevolezza della necessità che la porta trascendente sia accessibile e percorribile quotidianamente. Paradossalmente proprio la teologia, per timore di essere considerata fuori dalla scienza, ha in parte abbracciato teorie scientiste che ponevano la spiritualità in modo de-spiritualizzante. L’anghelosophia, per la studia e in qualche modo pratica, può creare consapevolezza delle energie derivanti dalla propria trascendenza e porsi come laboratorio sull’equilibrio della persona e la custodia per una relazione armonica aumentando l’empatia e l’auto efficacia.