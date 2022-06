Ma che mu…sabato 11 si replica con concertone in rosa all’Arena Campovolo. Ma al mattino il traffico era già tutto paralizzato

Uno degli aspetti di cui più si è parlato a seguito del grande concerto di Luciano Ligabue di sabato scorso, 4 giugno, “30 anni in un giorno” è stata la straordinaria qualità dei suoni alla RCF Arena. Questo evento, che di fatto ha inaugurato la grande venue per concerti live da oltre 100.000 spettatori, ha fissato un nuovo standard qualitativo per quanto riguarda il sistema audio realizzato da RCF, storica azienda di Reggio Emilia, attiva dal 1949 e oggi tra i leader mondiali nell’ambito dei sistemi audio professionali.

Mauro Macchiaverna, Socio e membro del consiglio di amministrazione di RCF, oltre che membro del Consiglio di Amministrazione di C.Volo (la società che ha realizzato l’Arena) descrive gli aspetti tecnici di questo nuovo sistema audio RCF TT+ e le customizzazioni realizzate appositamente per la venue reggiana: “La più grande arena Europea all’aperto vuole garantire una fruizione perfetta di ogni spettacolo a tutti gli spettatori. RCF Arena ha infatti in dotazione un totale di ben 410 diffusori acustici di altissima fascia e circa 2 Megawatt di potenza sonora disponibile targati RCF. Per l’occasione abbiamo inoltre introdotto un nuovo line-array della gamma TT+ denominato GTX, un sistema audio inedito e dalle caratteristiche innovative, distribuito su 4 array principali appesi ai lati del palco oltre i rinforzi per le basse frequenze con ulteriori due array di woofer appesi. Insieme all’imponente GTX, sono installati ulteriori 10 line-array composti da moduli TTL 55-A sulle torri metalliche residenti e un sistema di rinforzo per le basse frequenze composto da TTS 56-A a terra.

Il line-array GTX 12 e l’estensione in gamma bassa GTX 15S fanno parte della linea RCF di sistemi audio ad altissime prestazioni TT+ e sono stati realizzati in versione custom proprio per il debutto di RCF Arena. Come si evince dal nome, GTX 12 monta due woofer da 12″ in un sistema tre vie assialmente simmetrico con guida d’onda 4PATH, mentre il modulo appendibile GTX 15S alloggia due woofer da 15″ in caricamento bass reflex. La gestione di tutti i parametri avviene attraverso un nuovo potente motore DSP in virgola mobile ad elevato bitrate, frutto di un importante lavoro di ricerca del team di sviluppo RCF”.

Il sistema completo e definitivo farà parte di una nuova gamma di diffusori che verrà presentata nel 2023 e sarà pienamente compatibile con la piattaforma RDNet per il controllo e il monitoraggio remoto. Ad oggi GTX 12 è il sistema con la maggior densità di potenza e contemporaneamente il modulo line array con la migliore gamma dinamica e minore distorsione costruito dal produttore di Reggio Emilia. Il concerto di sabato, 11 giugno, “Una.Nessuna.Centomila”, che vedrà sul palco Fiorella Mannoia, Emma, Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa, Gianna Nannini, Laura Pausini, sarà la nuova occasione per apprezzare questo impianto unico nel suo genere, un’eccellenza di livello mondiale “made in Reggio Emilia”.