Più “sazi” ma anche un pelo più “disperati”; leggendo in filigrana è il caso di dirlo la classifica di Italia Oggi sulla qualità della vita delle città italiane, che vede Reggio imboccare un piccolo significativo precipizio di 13 posizioni, notiamo come gli indicatori economici e del risparmio in generale premino la città del Tricolore. Mentre quelli relativi ai servizi invece , come la sanità e la sicurezza, la penalizzino.

Reggio migliora nelle classifiche parziali “Affari e lavoro”, “Ambiente”, “Reddito e ricchezza” ma va male in “Reati e sicurezza”, “Sicurezza sociale” (causa covid), “Tempo libero” (44esimi), “Istruzione e formazione” (44esimi pure) e nella classifica “Salute”.

A giorni è attesa un’altra classifica, ancora più autorevole, quella de “il sole 24 ore”, sperando in una rapida ripresa. Per quello che possono valere queste classifiche.